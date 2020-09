अकलूज (सोलापूर) : माळशिरस तालुक्‍यात कोरोनाबाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असून गुरुवार (ता. 17) प्राप्त अहवालानुसार 108 कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत तर दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तालुक्‍यातील एकूण रुग्णसंख्या 2745 वर तर मृतांची संख्या 57 वर गेली आहे. माळशिरस तालुक्‍यात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सोलापूर जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील सर्वाधिक रुग्ण माळशिरस तालुक्‍यात आढळले आहेत. गुरुवारी प्राप्त अहवालात 108 रुग्ण आढळले असून एकूण 2745 रुग्णांपैकी आजअखेर 1491 रुग्ण बरे झाल्याने त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे. तर 1197 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. तसेच गुरुवारच्या अहवालानुसार तालुक्‍यातील नातेपुते येथील एक व माळशिरस येथील एक अशा दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला असून आजअखेर एकूण 57 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. तालुक्‍यात गेल्या आठ दिवसात दररोज सरासरी 100 पेक्षा जास्त कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळत आहेत. गुरुवारी (ता. 10) 106, शुक्रवारी (ता. 11) 81, शनिवारी (ता. 12) 93, रविवारी (ता. 13) 106, सोमवारी (ता. 14) 133, मंगळवारी (ता. 15) 85, बुधवारी (ता. 16) 116 रुग्ण तर गुरुवारी 108 असे या आठ दिवसांतच एकूण 828 रुग्णांची भर पडली आहे. तालुक्‍यातील अकलूज, यशवंतनगर व संग्रामनगर या तीन गावांत शुक्रवारी (ता. 11) पासून सुरू असलेल्या आठ दिवसांच्या लॉकडाउनचा आज शेवटचा दिवस आहे. नागरिकांनी कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मास्क वापरणे, सामाजिक अंतर पाळणे गरजेचे असल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Hundreds of corona patients in Malshiras taluka on the second day