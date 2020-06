सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात कोरोना बाधितांची शंभरी 

सोलापूर ः सोलापूर शहराच्या जवळ असलेल्या मुळेगाव तांडा येथील पारधीवस्ती, उत्तर सोलापूर तालुक्‍यातील भोजाप्पा तांडा, दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील नवीन विडी घरकूल त्याचबरोबर अक्कलकोटमध्ये आज नव्याने कोरोना रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे आज एकाच दिवशी जिल्ह्यात बाधित झालेल्या रुग्णांची संख्या 18 झाली आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील बाधित रुग्ण संख्येने शंभरी पार केली असल्याचे आज आलेल्या अहवालावरुन स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी आजचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. आज 45 जणांचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामध्ये 27 जणांचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. त्याचबरोबर 18 जणांचा अहवाल हा पॉझिटिव्ह आला आहे. त्या नऊ पुरुष व नऊ स्त्रियांचा समावेश आहे. रुग्णालयात अद्यापही 61 जण उपचार घेत आहेत. अद्यापही 36 जणांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. आज आढळलेल्या 18 रुग्णांमध्ये पारधीवस्ती मुळेगाव तांडा येथील एक स्त्री आहे. तिला संपर्काने कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. नवीन विडी घरकूलमधील नऊ जणांचा समावेश आहे. त्यामध्ये पाच पुरुष व चार स्त्रियांचा समावेश आहे. यांनाही संपर्कानेच कोरोनाची लागण झाली आहे. भोजाप्पा तांडा कवठे (ता. उत्तर सोलापूर) येथील सात जणांना संपर्काने कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यामध्ये तीन पुरुष व चार स्त्रियांचा समावेश आहे. अक्कलकोटच्या मौलाली गल्लीत एक सारीने बाधित झालेला रुग्ण आढळून आला आहे. आतापर्यंत 33 जण बरे होऊन घरी गेले आहेत. तालुकानिहाय बाधितांची संख्या

अक्कलकोट-9, बार्शी-19, करमाळा-0, माढा-7, माळशिरस-2, मंगळवेढा-0, मोहोळ-4, उत्तर सोलापूर-9, पंढरपूर-7, सांगोला-3, दक्षिण सोलापूर-40, एकूण-100.

Web Title: Hundreds of corona victims in rural areas of Solapur district