झेडपीच्या राजकारणाची माहिती घेईन, बरडेंच्या घरी जेवायला जाईन, पालकमंत्री भरणे म्हणाले सोलापुरातील "महाविकास' राजकिय मेळ लावू 

सोलापूर : राज्याच्या राजकारणात एकत्रित नांदणारे शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात भांडत आहेत. सोलापुरातील शिवसेना असो की कॉंग्रेस तुमच्याबद्दल तक्रारी करत असल्याचा मुद्दा आज सोलापूरचे पालकमंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते दत्तात्रेय भरणे यांच्यासमोर उपस्थित झाला. माझ्यासमोर कोरोनाचे संकट महत्वाचे होते. सोलापुरातील कोरोनाचे संकट आटोक्‍यात आले आहे. येत्या काळात जिल्हा परिषदेच्या राजकारणाची माहिती घेऊ, नाराज शिवसेनाप्रमुख पुरुषोत्तम बरडे यांच्या घरी चहाला किंवा जेवायला जाऊ असा विश्‍वास पालकमंत्री भरणे यांनी आज देत येत्या काळात सोलापूरच्या राजकारणात लक्ष घालणार असल्याचे स्पष्ट संकेतच त्यांनी दिले. सोलापूर महापालिकेच्या राजकारणात आणि जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसचे फारसे सुत जुळत नाही. त्यामुळे या तिन्ही पक्षातील नेते आपसातच भांडत बसतात याबद्दल पालकमंत्री भरणे म्हणाले, पुढच्या दौऱ्यात या तिन्ही पक्ष प्रमुखांची एकत्रित बैठक लावून त्यांची नाराजी व आपसातील गैरसमज दूर केले जातील. मोहोळचे राष्ट्रवादीचे आमदार यशवंत माने यांच्या जात प्रमाणपत्राबद्दल शिवसेनेच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतला असून त्यांचा हा विषय वैयक्तिक असल्याचेही पालकमंत्री भरणे यांनी सांगितले. विकासकामांमध्ये आपण कधीच राजकारण करत नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळाच पालकमंत्री भरणे यांनी यावेळी दिला.

Web Title: I will get information about ZP's politics, I will go to Barden's house for dinner, Guardian Minister Bharne said, "Mahavikas" in Solapur