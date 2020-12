संशय वाटल्यास तत्काळ तपासणी करा ! शहरात आज 509 अहवालात 20 जण पॉझिटिव्ह

सोलापूर : शहरातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव आता कमी झाल्याचे चित्र आहे. बाजारपेठांमधील गर्दी पाहता महापालिकेच्या वतीने व पोलिस प्रशासनातर्फे बेशिस्त नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. दरम्यान, एखाद्या व्यक्‍तीला तापसदृश्‍य लक्षणे असतील आणि संशय वाटल्यास त्याने तज्ज्ञ डॉक्‍टरांचा सल्ला घेऊन वेळेत उपचार घ्यावेत, असे आवाहन महापालिकेचे आरोग्याधिकारी डॉ. बिरुदेव दुधभाते यांनी केले आहे. आज शहरात 20 व्यक्‍ती कोरोना बाधित आढळल्या असून दिलासादायक बाब म्हणजे एकाही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही. ठळक बाबी... शहरातील एक लाख 27 हजार 652 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरात आढळले दहा हजार 561 कोरोना पॉझिटिव्ह

आज 509 संशयितांमध्ये सात पुरुष आणि 13 महिला आढळल्या पॉझिटिव्ह

शहरातील 58 रुग्ण आज बरे होऊन घरी परतल; आतापर्यंत नऊ हजार 613 रुग्णांची कोरोनावर मात

आता शहरात उरले 376 कोरोनाचे रुग्ण; आतापर्यंत 572 रुग्णांचे कोरोनाने घेतला बळी शहरात आज गांधी नगर, बिलाल नगर (सैफूल), विष्णू प्रिया अपार्टमेंट, निर्मिती विहारजवळ (विजयपूर रोड), चौपाड (उत्तर कसबा), गणेश नगर (पुना नाका), गणेश नगर (पुना नाका), न्यू पाच्छा पेठ, भिमा नगर, विरशैव नगर (जुळे सोलापूर), सहारा नगर (होटगी रोड), लोकमान्य नगर, सोनिया नगर (विडी घरकूल), रोहिणी नगर, आकाशवाणी केंद्राजवळ आणि शासकीय वसाहत (कुमठा नाका) येथे नव्याने रुग्ण आढळले आहेत. रुग्णांच्या संपर्कातील 137 संशयित होम क्‍वारंटाईन असून 30 जण इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये आहेत. तर 26 जण होम आयसोलेशनमध्ये आहेत. दरम्यान, 15 डिसेंबरनंतर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची शक्‍यता वर्तविल्याने शासकीय व खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचाराच्यादृष्टीने ठोस नियोजन करण्यात आले आहे. तरीही नागरिकांनी सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क, गर्दीत जाणे टाळल्यास निश्‍चितपणे कोरोनाची दुसरी लाट येऊ शकणार नाही, असा विश्‍वासही आरोग्य विभागाने व्यक्‍त केला आहे.

Web Title: If in doubt, check immediately! Today, solapur city 20 out of 509 reports are positive