मिळकतकर थकीत ठेवल्यास  महापालिका पिटणार दवंडी 

सोलापूर : शहरातील मिळकतदारांना महापालिकेने मिळकतकर थकीत ठेवल्यास सावधानतेचा इशारा दिला आहे. थकीत कर वसुलीसाठी महापालिकेकडून संबंधित मिळकतदारांच्या घरासमोर गुरुवारपासून (ता. 11) दवंडी पिटण्यात येणार आहे.

मार्चअखेर जवळ आल्याने थकीत कर वसुलीची लगबग सुरु आहे. वारंवार सांगून तसेच नोटिसा बजावूनदेखील कर भरण्यास तयार नसलेल्या मिळकतदारांची अब्रू आता महापालिकेच्या दवंडीमुळे वेशीवर टांगली जाणार आहे.

यासंदर्भात महापालिकेचे उपायुक्‍त जमीर लेंगरेकर यांनी दवंडी पथकाला महापालिकेत बोलावून दवंडीची प्रात्यक्षिके घेतली. यावेळी लेंगरेकर यांनी कर विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बोलावून सूचनाही केल्या आहेत.

. मोहीम आणखीन तीव्र करण्यात येणार

थकीत कर वसुलीची मोहीम आणखीन तीव्र करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत दवंडी पिटून माईकवर किती कर थकीत आहे, हे मिळकतदाराच्या घरासमोर जाहीर करण्यात येणार आहे. प्रसंगी जप्तीची कारवाईदेखील होईल.

- जमीर लेंगरेकर, उपायुक्त, महापालिका

Web Title: If the income tax is kept in arrears, the Municipal Corporation will fight