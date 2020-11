सोलापूर : लॉकडाऊन कालावधीत वीज ग्राहकांना पाठविलेली वीजबिले कशी योग्य आहेत ते पटवण्यासाठी सरकारने मेळावे घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 100 युनिट मोफत वीज देऊ म्हणणाऱ्यांनी आता यू टर्न घेतला आहे. वीजबिलात सवलत तर नाहीच परंतु त्यांच्या जखमेवर सरकार मीठ चोळत आहेत. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत या तिघांनी एकत्रित बसून वीज बिलप्रश्नावर चर्चा केल्यास दहा मिनिटात निर्णय घेता येईल परंतु महाविकास आघाडी सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याची टिका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. पुणे पदवीधर मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार संग्राम देशमुख व शिक्षक मतदारसंघातील भाजप पुरस्कृत उमेदवार जितेंद्र पवार यांच्या प्रचारार्थ ते सोलापूर दौऱ्यावर आल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या पत्रकार परिषदेस खासदार डॉ.जयसिध्देश्वर शिवाचार्य महास्वामी, सुभाष देशमुख, विजयकुमार देशमुख, सचिन कल्याणशेट्टी हे आमदार, महापौर श्रीकांचना यन्नम, भाजपचे शहराध्यक्ष विक्रम देशमुख, माजी जिल्हाध्यक्ष शहाजी पवार, शशी थोरात उपस्थित होते. वीजबिलप्रश्नावर भाजपच्यावतीने करण्यात येणाऱ्या आंदोलनात मनसे, वंचित, स्वाभिमानी संघटना सहभागी होणार आहेत. याचा अर्थ ते निवडणुकीत आमच्यासोबत येतील असे नाही. मुंबई महापालिकेची आगामी निवडणूक आम्ही स्वबळावर लढण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. निवडणुकीवेळी पक्ष योग्य तो निर्णय घेईल अशी माहितीही दरेकर यांनी दिली.

