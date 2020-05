बापरे! डिझेलच्या विक्रीत रोज १० लाख लिटरची तर पेट्रोलच्या विक्रीत तीन लाख लिटरची घट

सोलापूर : कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी सरकारच्या वतीने लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे. लॉक डाऊनचे अनेक तोटे आहेत तसे काही फायदे देखील आहेत. लॉकडाऊनमुळे सोलापूर शहर व जिल्ह्याच्या प्रदूषणात कमालीची घट झाली आहे. दुसरीकडे सोलापूर जिल्ह्यातील डिझेलच्या विक्रीत प्रतिदिन सरासरी 10 लाख लिटरची तर पेट्रोलच्या विक्रीत प्रतिदिन सरासरी तीन लाख लिटरची घट झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे.

सोलापूर जिल्हा पेट्रोल पंप असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय ताटे देशमुख म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यात 254 पेट्रोल पंप आहेत. एका पेट्रोल पंपावर सरासरी 5000 लिटर डिझेलची रोज विक्री होते. याच 254 पेट्रोल पंपावर दररोज सरासरी दीड हजार लिटर पेट्रोलची विक्री होते. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यामुळे फक्त अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना डिझेल व पेट्रोल देण्याच्या सरकारच्या सूचना आहेत. त्यामुळे डिझेल व पेट्रोलच्या विक्रीत दररोज 80 टक्क्यांची घट झाली आहे. सरकारने अत्यावश्यक सेवेतील वाहनासोबत शेतीशी निगडीत असलेल्या वाहनांना पेट्रोल-डिझेल पुरवठा करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे लॉकडाऊन कालावधीत फक्त ठराविक वाहनांना आणि व्यक्तींनाच इंधन पुरवठा करण्यात आलेला आहे. सोलापूरच्या बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा... प्रश्न कामगारांच्या पगारीचा

सोलापूर शहर व जिल्ह्यात असलेल्या 254 पेट्रोल पंपावर सर्व पद्धतीचे कामगार मिळून तीन ते साडेतीन हजार लोकांचा रोजगार अवलंबून आहे. लॉक डॉन कालावधीत पेट्रोल पंप बंद असल्याने या कामगारांच्या पगारी करायच्या कशा? असा प्रश्न पेट्रोल पंप चालकांना समोर उभा राहिला आहे. मार्च महिन्याची पगार पेट्रोल पंप चालकांनी कामगारांना दिली आहे. येत्या काही दिवसात एप्रिल महिन्याची पगार कामगारांना द्यावी लागणार आहे. ही सर्व आर्थिक जुळवाजुळव करताना मोठी कसरत पेट्रोल पंप चालकांना करावी लागत आहे. पेट्रोलपंप जालकांना सुधारित कमिशन द्यावे

पेट्रोलपंप चालकांना सुधारित पद्धतीने कमिशन द्यावे. सध्या मिळत असलेले कमिशन हे 1988-89 च्या नियमानुसार मिळत आहे. वाढती महागाई, वाढता खर्च या बाबी विचारात घेऊन पेट्रोल पंप चालकांना सरकारने सुधारित कमिशन द्यावे. त्यामुळे पेट्रोल पंप चालकांना तात्पुरता हातभार लागेल. पेट्रोल पंप चालकांसाठी केंद्र व राज्य सरकारने विशेष पॅकेज दिल्यास त्याची मोठी मदत होईल.

- संजय ताटे - देशमुख, अध्यक्ष, पेट्रोल पंप असोशियन, सोलापूर

Web Title: The Impact of lockdown on petrol and diesel