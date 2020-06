सोलापूर जिल्हा राष्ट्रवादीत महत्वाचे बदल, तालुका अध्यक्षांसह कार्याध्यक्षाच्या नियुक्त्या

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून निम्म्याहून अधिक ठिकाणी नवीन तालुकाध्यक्ष नियुक्त करण्यात आले आहेत. तालुका अध्यक्ष यांच्या जोडीला काही ठिकाणी कार्याध्यक्षपद निर्माण करण्यात आले आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे काही खरे नाही, राष्ट्रवादी सत्तेत येउ शकत नाही असे समजून अनेक नेत्यांनी व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादीला रामराम ठोकून अन्य पक्षाचा झेंडा हाती घेतला. राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी अनपेक्षितपणे राष्ट्रवादीला राज्याच्या सत्तेत आणल्यानंतर अनेकांना आता पश्चाताप होऊ लागला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्हा राष्ट्रवादीमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल झाल्याचे दिसत आहे. सोलापूरचे जिल्हाध्यक्ष बळीराम साठे यांनी जिल्ह्यातील 11 तालुका अध्यक्षांची व काही शहराध्यक्ष, कार्याध्यक्ष यांची निवड जाहीर केली आहे. नव्याने निवडण्यात आलेले तालुकाध्यक्ष याप्रमाणे - अक्कलकोट : दिलीप सिद्धे, दक्षिण सोलापूर : सुभाष पाटील, उत्तर सोलापूर : प्रल्हाद काशीद, बार्शी : राजकुमार पौळ, मोहोळ : प्रकाश चवरे, माढा : कैलास तोडकरी, करमाळा : संतोष वारे, पंढरपूर : दीपक पवार, मंगळवेढा : सुनील डोके, सांगोला : चंद्रकांत शिंदे, माळशिरस : मानाजी वाघमोडे.

सोलापूर जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये तालुका अध्यक्षांच्या जोडीला कार्याध्यक्षपद निर्माण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये अक्कलकोट तालुक्यासाठी माणिक बिराजदार, दक्षिण सोलापूर तालुक्यासाठी बिपिन करजोळे, उत्तर सोलापूर तालुक्यासाठी सुनील भोसले यांची तालुका कार्याध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील काही तालुक्याच्या ठिकाणी शहराध्यक्षपदाच्याही निवडी जिल्हाध्यक्ष बळीराम साठे यांनी जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये करमाळ्याच्या शहराध्यक्षपदी शिवराज जगताप, पंढरपूरच्या शहराध्यक्षपदी सुधीर भोसले, मोहोळच्या शहराध्यक्षपदी रुपेश धोत्रे, सांगोल्याच्या शहराध्यक्षपदी तानाजी पाटील, मंगळवेढ्याच्या शहराध्यक्षपदी मुझम्मिल काझी यांची निवड करण्यात आली आहे.

