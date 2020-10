हाती लागेल त्याची चोरी ! एमआयडीसी परिसरातून चोरट्याने पळविले पलंग, ताट, ग्लास 

सोलापूर : एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील न्यू नितीन नगरातील मुकेश हरिशचंद्र जमादार (रा. न्यू महात्मा फुले नगर, सिद्धार्थ चौक) यांच्या घरातून चोरट्याने 15 हजार 500 रुपयांच्या वस्तू चोरून नेल्या आहेत. त्यामध्ये लोखंडी पत्रे, लोखंडी कपाट, लोखंडी पलंग, लाईट मीटर, स्टीलचे ताट व ग्लास अशा वस्तू व भांड्यांचा समावेश आहे. या प्रकरणी जमादार यांनी एमआयडीसी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. पोलिस नाईक श्री. ताकभाते या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहेत. बेशिस्त वाहनचालकांना साडेआठ लाखांचा दंड

शहरातील कोरोनाचा संसर्ग कमी करण्याच्या हेतूने पोलिस आयुक्‍त अंकुश शिंदे यांनी नागरिकांनी विनामास्क फिरू नये, वाहनचालकांनी विनाकारण वाहन घेऊन शहरात फिरू नये, असे आवाहन केले. तरीही रस्त्यांवरील वर्दळ कमी झालेली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर शहरातील सात पोलिस ठाण्याअंतर्गत पोलिसांनी बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. 17 ऑगस्ट ते 7 ऑक्‍टोबरपर्यंत पोलिसांनी त्यांच्याकडून आठ लाख 51 हजार 100 रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. शेतात दगड टाकल्याने हाणामारी

तू माझ्या शेतात दगड का टाकला, म्हणून विचारायला गेल्यानंतर तानाजी आप्पा लादे व अन्य तिघांनी मारहाण केल्याची घटना सोहाळे (ता. मोहोळ) येथे घडली. मारहाणीत लाथाबुक्‍क्‍याने व दगडाने मारहाण केल्याने अनिता अशोक लादे, अशोक अप्पा लादे यांना उपचारासाठी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या घटनेची नोंद सिव्हिल पोलिस चौकीत झाली आहे. पोहायला गेलेल्या मुलाचा मृत्यू

सलगर वस्ती पोलिस ठाण्याअंतर्गत परिसरातील एका विहिरीत साहिल सलीम विजापुरे (वय 15, रा. डोणगाव रोड) याचा मृतदेह पाण्यावर तरंगताना आढळला. घटनेची माहिती मिळताच सलगर वस्ती पोलिस ठाण्याचे पोलिस नाईक सिद्राम गायकवाड यांनी साहिलला बेशुद्ध अवस्थेत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारापूर्वीच साहिलचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्‍टरांनी सांगितले. या घटनेची नोंद सलगर वस्ती पोलिसांत झाली असून पुढील तपास पोलिस करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The incidence of petty theft increased significantly in Solapur