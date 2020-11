हॉटेल मालकास आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी सावकाराच्या पोलिस कोठडीत वाढ 

सोलापूर : अशोक चौक येथील रेणुका हॉटेलचे मालक चेतन विजयकुमार उपासे यांनी सावकाराच्या जाचास कंटाळून आत्महत्या केल्या प्रकरणी अटकेतील संशयित आरोपी अनिल लक्ष्मण जाधव (रा. सेटलमेंट) याच्या पोलिस कोठडीत दोन दिवसांची वाढ झाली आहे. फिर्यादीचा मुलगा केतन विजयकुमार उपासे यांनी हॉटेल व्यवसायात आर्थिक अडचणी आल्याने बेकायदेशीर खासगी सावकारांकडून 74 लाख 25 हजार रुपयांचे मुद्दल व त्यावरील व्याज देणे अशक्‍य झाल्याने खासगी सावकारांकडून वारंवार शिवीगाळ, दमदाटी केली जात होती. त्या त्रासाला कंटाळून गळफास घेतला. त्यानंतर विजयकुमार उपासे यांनी सावकार किरण आरगे, जयंत शेळके, अनिल जाधव इच्छा भगवंताची ग्रुप, सोहम गायकवाड, काका जाधव, शिवशरण अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, सुभाष राजमाने, सोमा सावकार, बिराण्णा बहिरवडे, अनिल व्होटकर, सुरेश कोकटनूर, अनिल आमदळे, सुभाष जाधव यांच्याविरुद्ध जेलरोड पोलिसांत फिर्याद दिली होती. त्यापैकी संशयित आरोपी अनिल लक्ष्मण जाधव "इच्छा भगवंताची' यास पोलिसांनी अटक करून न्यायालयासमोर हजर केले. त्या वेळी न्यायालयाने दोन दिवसांची पोलिस कोठडी वाढवली. यात मूळ फिर्यादीतर्फे ऍड. संतोष न्हावकर, ऍड. शैलेश पोटफोडे, ऍड. पुष्पा पसारगे यांनी तर सरकारतर्फे ऍड. देवमाने यांनी आणि आरोपीतर्फे ऍड. मिलिंद थोबडे यांनी काम पाहिले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

