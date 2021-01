उन्हाचा वाढला तडाका  दिवसा ऊन तापतेय, तर रात्री थंडी वाढतेय : दुपारी होऊ लागले रस्ते रिकामे 

सोलापूर : जिल्ह्यात उन्हाचा तडका वाढला असून तापमानाचा पारा 32.6 अंशावर गेला असून उन्हामुळे दुपारी रस्ते रिकामे होऊ लागले आहेत. सोलापूर शहर व जिल्ह्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात तापमानात वाढ झाली असून दुपारी रस्ते रिकामे होऊ लागले आहेत. तर दुसरीकडे रात्री थंडी पडणे सुरूच आहे. यामुळे दिवसा वाढते ऊन व रात्री थंडी अशी वातावरणाची विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वसाधारणपणे मकर संक्रांतीनंतर उन्हाचा चटका वाढतोच. मात्र, जानेवारी हा महिना हिवाळ्याचाच असून कडक उन्हाळा सुरू होण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्याची प्रतिक्षा असते. यंदा जानेवारी महिन्यातच तापमानाचा पारा चढला असून ऊन असहाय्य होत आहे. विशेष म्हणजे दिवसा वाढते ऊन व रात्री थंडी अशा वातावरणाचा अनुभव सध्या सोलापूरकर घेत आहेत. यामुळे ताप व उलट्याचे आजार लहान मुलांमध्ये सुरू झाले आहेत. दुपारी ऊन वाढल्यानंतर रस्त्यावर फिरणाऱ्यांची संख्या कमी होऊ लागली आहे. उन्हाळी फळे दाखल

उन्हाळा आला की, कलिंगड, खरबूज, काकडी या फळांच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात वाढते. या यंदाही कलिंगड, खरबूज काकडी ही फळे मोठ्या प्रमाणात बाजारात दखल झाली आहेत. 40 ते 80 रुपयेला एक नग असा कलिंगडाचा दर आहे. रात्रीच्या वेळी अजूनही थंडी पडत असल्याने अजून या फळांच्या मागणीत म्हणावी तशी वाढ झाली नसल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. मात्र, उन्हाळ्याची चाहुल लागताच रस्त्याच्या कडेला विक्री करणाऱ्या फळे विक्रेत्यांकडे ही फळे विक्रीसाठी दाखल झाली आहेत. टोप्याच्या विक्रीत वाढ

उन्हाळा आला की, टोप्या विक्रेते, गॉगल विक्रेते दखल होतात. उन्हाळ्याची चाहुल लागताच सध्या शहरातील बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात टोप्या विक्रेते दाखल झाले आहेत. टोप्या व गॉगलची मागणी वाढत आहे. उन्हाळ्यात तापमानवाढीचा परिणाम लहान मुलांच्या आरोग्यावर लवकर होतो. उन्हाळ्याच्या सुट्यामध्ये बाहेर फिरणे, हॉटेलमध्ये अथवा उघड्यावरील पदार्थांचा आस्वाद घेणे, हे सुद्धा लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी घातक आहे. उघड्या अन्नावरील विषाणू व विषाणूयुक्त पाणी यातून आजार जडतो. तसेच दूषित बर्फामधून याचा फैलाव होतो. लहान मुलांची काळजी घेतली पाहिजे.

-डॉ. संदीप कादे,

बालरोग तज्ज्ञ, नवजीवन बाल रुग्णालय, सोलापूर

तापमानाची स्थिती

ता. कमाल किमान (अंश सेल्सिअसमध्ये)

23 31.9 13.7

22 32.6 13.9

21 31.5 16.1

20 32.6 16.6

19 32.2 18.1 संपादन : अरविंद मोटे

