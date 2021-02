झेडपी "सीईओं'चा मोठा निर्णय ! शाळांबाहेरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी स्वतंत्र शिक्षण समिती

सोलापूर : तिऱ्हे येथील शाळेच्या जागेवरील अतिक्रमणाच्या वादामुळे सोमवारी (ता. 8) मुलांची शाळा रस्त्यावरच भरली. याची दखल घेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे, तर आता जिल्ह्यातील शाळा परिसरातील अतिक्रमणाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्यात पोलिस, महसूल, शिक्षण आणि मालमत्ता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील, असेही स्वामी यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील 17 शाळा विविध राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामांमुळे बाधित होणार आहेत. काही शाळांची भिंत तर काही ठिकाणी स्वयंपाक शेड, स्वच्छतागृहे बाधित होणार आहेत. मात्र, पोखरापूर (ता. मोहोळ) आणि धर्मपुरी (ता. माळशिरस) येथील शाळा पाडाव्या लागणार आहेत. त्यासाठी त्या परिसरात नवीन सरकारी जागेचा शोध सुरू असून त्याचे बांधकाम संबंधित विभागाकडून करून दिले जाणार आहे. आता जिल्ह्यातील सर्व झेडपी शाळा आणि अंगणवाड्यांचा आढावा घेऊन त्या ठिकाणी अतिक्रमण आहे का, रस्त्यासह अन्य सुविधांची काय स्थिती आहे, याचा आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वामी यांनी स्पष्ट केले. शाळांजवळील अतिक्रमण हटविण्यासाठी संबंधित तालुक्‍यातील पोलिस अधिकारी, महसूलचे कर्मचारी, शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (मालमत्ता) यांची संयुक्‍त समिती स्थापन केली जाणार असल्याचेही स्वामी यांनी या वेळी सांगितले. झेडपी शाळांचे पालटणार रूपडे

जिल्ह्यातील शाळा आकर्षक व्हाव्यात, शाळांच्या सौंदर्यात भर पडावी, या हेतूने जवळपास 30 हजार कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. 2020-21 आणि 2021-22 या दोन वर्षांत ही कामे करून घेतली जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेकडून त्याचे अंदाजपत्रक तयार करून घेण्यात आले असून शासनानेही त्यास परवानगी दिली आहे. विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढावी, त्यांना शिक्षणाची गोडी लागावी या हेतूने ही कामे केली जाणार आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: An independent education committee will be appointed to remove encroachments outside schools