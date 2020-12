ब्रेकिंग ! मोहोळ-मंद्रूप बायपासवरील खाजाबाई वस्तीत देशी बनावटीचे पिस्तूल, जिवंत काडतुसासह तलवार जप्त 

सोलापूर : मोहोळ - मंद्रूप बायपास रोडवरील खाजाभाई वस्ती येथे घराशेजारील उकिरड्यामध्ये एका डब्यात लपवून ठेवलेले देशी बनावटीचे पिस्तूल, एक जिवंत काडतूस व तलवार सोलापूर ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने जप्त करून एकाला अटक केली तर दुसरी एक महिला पळून गेली आहे. जनार्दन शंकर लवटे (वय 54, रा. दत्त चौक, मोहोळ, हल्ली खाजाभाई वस्ती, मोहोळ, जिल्हा सोलापूर) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव असून, श्रीदेवी सुरेश काळे (रा. खाजाभाई वस्ती, मोहोळ, जिल्हा सोलापूर) असे फरार महिलेचे नाव आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक सर्जेराव पाटील यांना मिळालेल्या माहितीवरून, गुन्हे शाखेच्या पोलिस पथकाने मोहोळ - मंद्रूप बायपास रस्त्यावरील खाजाभाई शेख वस्तीवर छापा टाकला. त्या वेळी जनार्दन लवटे याच्या घराशेजारी असलेल्या उकिरड्यामध्ये एका स्टीलच्या डब्यामध्ये लपवून ठेवलेले देशी बनावटीचे गावठी पिस्तूल व एक जिवंत काडतूस मिळून आले. त्यानंतर लवटे यांच्या घराची तपासणी केली असता घरातील जुन्या विटांखाली एका लेडीज स्कार्फमध्ये गुंडाळून ठेवलेली तलवार मिळून आली. ही कारवाई चालू असताना श्रीदेवी काळे ही महिला पळून गेली. पोलिसांनी या कारवाईमध्ये एक देशी बनावटीचे पिस्तूल, जिवंत काडतूस व तलवार असा 51 हजार 300 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून पोलिस शिपाई धनराज गायकवाड यांच्या फिर्यादीवरून मोहोळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्यात जनार्दन लवटे यास अटक करण्यात आली असून श्रीदेवी काळे ही फरार आहे. ही कामगिरी पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, अपर पोलिस अधीक्षक अतुल झेंडे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अरुण सावंत, सर्जेराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक रवींद्र मांजरे, पोलिस हवालदार राजेश गायकवाड, नारायण गोलेकर, धनाजी गाडे, मोहन मनसावाले, हरिदास पांढरे, धनराज गायकवाड, अक्षय दळवी, समीर शेख यांनी केली. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Indigenous pistols live cartridges and swords seized in Khajabai on Mohol-Mandrup bypass