वाढीव अनुदानासाठी पैशाची मागणी ! विनाअनुदानित शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दिला जातोय हवाला 

उत्तर सोलापूर : विनाअनुदानित शाळांपैकी 20 टक्के अनुदान पात्र शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान मिळवण्यासाठी पात्र-अपात्र शाळांची मंत्रालय स्तरावरील यादी सोलापूर जिल्ह्यात व्हायरल झाली आहे. अपात्र शाळांना पात्रतेसाठी 50 हजार रुपायांची मागणी होत आहे. त्याच्या पुष्टीसाठी मंत्रालय स्तरावरील समितीच्या नावे जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हवाला घालून दिला जात आहे. यामुळे 20 वर्षांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. अनुदानासाठी राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान देण्यासाठी 4 नोव्हेंबरच्या निर्णयानुसार शाळा तपासणीसाठी मंत्रालय स्तरावरील अधिकाऱ्यांची समिती नेमली होती. समितीचे अध्यक्ष शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव श्री. काझी हे आहेत. इतर कार्यकारिणीत संबंधित जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी आणि मंत्रालयातील शिक्षण विभागातील लिपिक आहेत. मंत्रालयातील संबंधित लिपिकांच्या संबंधातील सोलापूर शहरातील काहीजण व कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी संबंधित शाळांना बोलावत असून, व्हॉट्‌सऍपवर मंत्रालयीन स्तरावर तपासणी यादीत शाळा वाढीव अनुदानासाठी अपात्र असल्याचे दाखवत आहेत. शाळा पात्रतेसाठी 50 हजार रुपये मागत आहेत. नियमाप्रमाणे काटेकोर तपासणीतून पात्र झालेल्या शाळांना शासन निर्णयात नमूद केलेल्या बाबींची पूर्तता करूनही कुठलीच त्रुटी, कारण न देता शाळा अपात्र यादीत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करूनही आता पैशाच्या पूर्ततेसाठी लाखो रुपयांचा व्यवहार जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागामध्ये सुरू असल्याचे चित्र आहे. याबाबत माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी भास्करराव जाधव यांच्याशी पावणेबारा वाजता संपर्क साधला असता त्यांचा मोबाईल बंद होता. "त्या' कर्मचाऱ्यांची करा चौकशी

जिल्ह्यातील बऱ्याच शाळा यापूर्वी मंत्रालयीन स्तरावरून कुठलीच तपासणी न होता अनुदानाच्या यादीत आलेल्या आहेत. तक्रारीनंतर यातील सात शाळा शासनाने अपात्र केल्या. परंतु यादीत नावे घालणाऱ्या मंत्रालयीन स्तरावरील "त्या' कर्मचाऱ्यांची चौकशी झाली नाही. तेच कर्मचारी त्याच माध्यमातून पैशाची मागणी करीत असल्याचे विदारक चित्र शिक्षण विभागात आहे. मंत्रालयातील "त्या' कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी शिक्षकांतून होत आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Ineligible schools are being asked for money for increased grants