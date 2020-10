गुगल लेन्स, फोटोवरून माहिती मिळवण्याचा तिसरा डोळा!

आजचं युग हे माहिती तंत्रज्ञानाचं युग आहे. अवघ्या काही क्षणात जगभरातील कोणतीही माहिती आज आपल्या हातातील मोबाईलवर उपलब्ध होते. उदाहरणच घ्यायचं झालं तर आपल्याला एखाद्या गोष्टीबद्दल माहिती हवी असेल तर गुगलवरती सर्च करतो आणि संबंधित गोष्टीची माहिती मिळवतो, पण एखाद्या गोष्टीला काय म्हणतात, हेच मुळात माहित नसेल तर त्यासंबंधीची माहिती कशी शोधायची? यासाठी एक उत्तर आहे ते म्हणजे 'गुगल लेन्स'. एखाद्या गोष्टीची माहिती हवी असेल तर त्या गोष्टीचा फोटो काढून तो गुगल लेन्स या ॲप्लिकेशनवरती टाकला किंवा गुगल ॲप्लिकेशनमधील कॅमेरा ओपन करून फोटो घेतला तर तुम्ही त्यासंबंधीची इंटरनेटवर सध्या उपलब्ध असलेली इत्यंभूत माहिती मिळवू शकता. जशी की त्या गोष्टीचे नाव, ती कुठे मिळेल, त्याचे उपयोग आदी माहितीची खाणच आपल्यासमोर खुली होते. आहे की नाही गंमत? याच गुगल लेन्सचा उपयोग शिक्षणातील अनेक गोष्टी समजून घेण्यासाठी सुद्धा आपल्या करता येऊ शकतो.



शिक्षक, विद्यार्थी, पालक यांना येणाऱ्या अडचणींना सोडवण्यासाठी हे ॲप्लिकेशन उपयोगी पडेल. विविध संकल्पना समजून घेण्यासाठी त्याबद्दल आपलं मत बनण्यासाठी या ॲप्लिकेशनची मदतच होईल. चला तर मग फोटो काढूया आणि गुगल लेन्सच्या मदतीनं माहिती मिळवूया! - राजकिरण चव्हाण

राज्य तंत्रस्नेही शिक्षक तथा जिल्हा समन्वयक, सर फाऊंडेशन सोलापूर संपादन - सुस्मिता वडतिले

