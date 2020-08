सोलापुरात 1075 जणांच्या तपासणीत आढळले 40 नवे कोरोना बाधित 

सोलापूर : सोलापूर महापालिका हद्दीत नव्याने आढळणाऱ्या कोरोना बाधितांची संख्या आता आटोक्‍यात आली आहे. बुधवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत महापालिका हद्दीतील कोरोना चाचणीचे 1 हजार 75 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये फक्त 40 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले आहेत. 1 हजार 35 जणांचे कोरोना चाचणी अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. कोरोना मुक्त झालेल्या 59 जणांना आज रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. एका महिलेचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचेही आजच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. महापालिका हद्दीतील एकूण कोरोनाबाधितांची संख्या आता सहा हजार 451 एवढी झाली आहे. नव्याने आढळलेल्या बाधितांमध्ये जुळे सोलापुरातील वसंतनगर, उत्तर कासबा, न्यू पाच्छा पेठ, अभिमानश्री नगर, राघवेंद्र नगर, गुरूनानक नगर, केशव नगर पोलीस लाइन, उमा हौसिंग सोसायटी, मुक्तेश्वर हाउसिंग सोसायटी, सैफूल परिसरातील रत्नमंजरी नगर, बुधवार पेठ परिसरातील दोस्ताना चौक, पश्‍चिम मंगळवार पेठ परिसरातील बुधले गल्ली, उमानगरी, अशोक चौकातील अकांक्षा अर्पाटमेंट, जुना पुना नाका येथील वसंत विहार, ग्रामीण पोलिस मुख्यालयाजवळ, दाजी पेठेतील राघवेंद्र भवनजवळ, सैफुल परिसरातील द्वारकानगर, नवी पेठ, होटगी रोडवरील आयसीआयसीआय बॅंकेच्या जवळ, विजापूर रोडवरील शांती नगर, होटगी रोडवरील काडादी नगर, स्वामी विवेकानंद नगर, स्वागतनगर, सुनीलनगर, सोमवार पेठ, दमानी नगर, शेळगी परिसरातील महालक्ष्मी सोसायटी, भवानी पेठ, जुना पुना नाका परिसरातील अवंतीनगर, आसरा परिसरातील एन.जी. हौसिंग सोसायटी या परिसरात नव्याने कोरोना बाधित रुग्ण आढळले आहेत. महापालिका हद्दीतील 406 जणांचा कोरोनामुळे आतापर्यंत मृत्यू झाला असून रुग्णालयात सध्या 1 हजार 23 जणांवर उपचार सुरू आहेत. रुग्णालयातून बरे होऊन घरी गेलेल्या, कोरोना मुक्त झालेल्या व्यक्तींची संख्या 5 हजार 22 एवढी झाली आहे.

Web Title: An investigation of 1,075 people in Solapur found 40 new corona infected