संपर्कात आलेल्या 50 जणांची तपासणी सुरु

सोलापूर ः सोलापूर शहरात आज कोरोनाचे दहा रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळून आले. त्या 10 लोकांचा संबंध आलेल्या 50 जणांना इन्स्टीट्युशन क्वारंटाईनमध्ये ठेवले असून त्यांची तपासणी सुरु असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. जिल्हाधिकारी म्हणाले, आज दुपारी 10 रुग्ण पॉझिटिव्ह आलेले व यापूर्वी एक पॉझिटिव्ह आलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांवर सिव्हील हॉस्पीटलमध्ये उपचार सुरु आहेत. पाच्छा पेठ येथील मृत झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात 148 जण आले होते. त्या सगळ्यांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. 148 पैकी 146 जणांचे अहवाल निगेटीव्ह आले आहेत. तर दोन जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. या व्यक्तीशी संबंधित असलेल्या 103 रुग्णांना होम क्वारंटाईनमध्ये करण्यात आले आहे. दुसरी महिला पॉझिटिव्ह आल्यानंतर तिच्या संपर्कात आलेल्या 22 जणांची चाचणी घेण्यात आली. त्यापैकी 21 जणांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 12 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आहेत. नऊ जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. एक अहवाल अद्यापही आलेला नाही. बाधित असलेल्या रुग्णांवर सिव्हील हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु असल्याचेही जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी सांगितले. पाच्छा पेठ परिसर हा कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर केला आहे. त्याच आजूबाजूचा जवळपास एक किलोमीटरचा परिसर सील केला आहे. त्या भागातील घरांचे दररोज सर्वेक्षण सुरु आहे. सात हजार 261 घरांमध्ये राहणाऱ्या 46 हजार 429 व्यक्तींची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये 32 जणांना किरकोळ लक्षणे आढळली आहेत. तर दोन जणांची सिव्हील हॉस्पीटलमध्ये तपासणी सुरु असल्याचेही जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी सांगितले. लॉकडाऊनच्या काळात जे बाहेरच्या व्यक्ती वेगवेगळ्या निवारा शेडमध्ये राहात आहेत, त्यांना जेवण दिले जात आहे. जिल्ह्यात पाच हजार 221 व्यक्ती 65 निवारा केंद्रामध्ये आहेत. त्यांना जेवण व औषधांचा पुरवठा केला जात आहे. याशिवाय जिल्ह्यात जे गोरगरीब लोक आहेत. त्यांना एक लाख 76 हजार 321 फूड पाकिटांचे तर 74 हजार 569 रेडीमेड फूड कीट देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Web Title: Investigation of 50 people who came in contact with korona positive