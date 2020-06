बुधवारी रात्री सोलापूर जिल्ह्यात झाला  14.39 मिलिमीटर सरासरी पाऊस 

सोलापूर : मृग नक्षत्राला सुरुवात झाल्यानंतर सोलापूर जिल्ह्यात बुधवारी रात्री पावसाने दमदार हजेरी लावली. आज गुरुवारी सकाळी देखील ढगाळ वातावरण व सोलापूर शहरासह जिल्ह्याच्या काही भागात पावसाने कमी-अधिक प्रमाणात हजेरी लावल्याने जिल्ह्यात आल्हाददायक वातावरण निर्माण झाले आहे. बुधवारी रात्री सोलापूर जिल्ह्यात 14.39 मिलिमीटर सरासरी पाऊस झाला. बुधवारी रात्री साडेआठ ते नऊच्या सुमारास सुरू झालेला पाऊस रात्री उशिरापर्यंत होता. बुधवारी रात्री उत्तर सोलापूर तालुक्‍यात 26.94 मिलिमीटर, दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यात 14.57 मिली मीटर, बार्शी तालुक्‍यात 29.10 मिलिमीटर, अक्कलकोट तालुक्‍यात 11.22 मिलिमीटर, मोहोळ तालुक्‍यात 24. 50 मिलिमीटर, माढा तालुक्‍यात 15.97 मिलिमीटर, करमाळा तालुक्‍यात 12 मिलिमीटर, पंढरपूर तालुक्‍यात 12.28 मिलिमीटर, सांगोला तालुक्‍यात 1.00 मिलिमीटर, माळशिरस तालुक्‍यात 2.90 मिलिमीटर, मंगळवेढा तालुक्‍यात 7.86 मिली मीटर असा एकूण सरासरी 14.39 मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. 1 जून ते आतापर्यंत जिल्ह्यात सरासरी 45.14 मिलिमीटर पाऊस झाला असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने देण्यात आली. मृग नक्षत्रातील पाऊस खरिपाच्या पेरण्यासाठी उपयुक्त असल्याने या पावसाकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले होते. गेल्या काही वर्षात मृग नक्षत्रात पहिल्यांदाच दमदार पावसाने हजेरी लावल्याने आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पावसामुळे आता खरिपाच्या पेरण्यांना आणखीन वेग येणार आहे. रोहिणी नक्षत्रात झालेल्या पावसानंतर ज्या शेतकऱ्यांनी खरिपाच्या पेरण्या केल्या आहेत त्यांच्यासाठी हा पाऊस अधिक उपयुक्त मानला जात आहे.

