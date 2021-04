प्रवाशांनो, कोविड निगेटिव्ह रिपोर्ट नाही ! तर रेल्वेने कर्नाटकात जाता येणार नाही

सोलापूर : रेल्वेद्वारे महाराष्ट्रातून कर्नाटक राज्यात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनो इकडे लक्ष द्या... आता कोरोना चाचणी निगेटिव्ह असल्याशिवाय तुम्हाला रेल्वेने कर्नाटकात जाता येणार नाही. त्यासाठी कोरोना निगेटिव्ह रिपोर्ट बंधनकारक करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातून कर्नाटकात जाणाऱ्या गाड्यांमध्ये प्रवास करणाऱ्यांनी आरटीपीसीआर चाचणी केल्याचा अहवाल जवळ बाळगणे बंधनकारक असून, 1 एप्रिलपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रातून येणाऱ्या प्रवाशांकडे कोविड निगेटिव्ह रिपोर्ट असणे बंधनकारक केले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी म्हणून रेल्वेने कर्नाटकात जाणाऱ्या प्रवाशांनी कोरोना चाचणी करून रिपोर्ट आल्यानंतरच प्रवास करावा, असे आवाहन केले आहे. कर्नाटक राज्यातील रेल्वे स्थानकांवर परराज्यातून येणाऱ्या प्रवाशांची तपासणी केली जात आहे. कोरोना चाचणी अहवाल नसलेल्या प्रवाशांना स्थानकाबाहेर पडू दिले जाणार नसल्याने प्रवाशांनी आधीच कोरोना निगेटिव्ह असल्याचा रिपोर्ट बाळगणे गरजेचे आहे. प्रवाशांना किमान चार दिवस आधी चाचणी करावी लागणार आहे. गैरसोय टाळण्यासाठी प्रवाशांनी आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल बाळगावा आणि सर्व संबंधित रेल्वे प्रवाशांनी याची नोंद घ्यावी. आपला प्रवास सुनिश्‍चित करावा, असे आवाहन मध्य रेल्वेच्या सोलापूर विभागाकडून करण्यात आले आहे. ठळक... आरटीपीसीआर प्रमाणपत्र प्रवासाच्या दिवसापासून 72 तासांपेक्षा जुने असू नये

कमी अंतराच्या प्रवासासाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठीही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होतील

प्रवासादरम्यान निगेटिव्ह तपासणी प्रमाणपत्रास आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्रास सूट दिली आहे

घटनात्मक कार्य करणारे आणि आरोग्य सेवा व्यावसायिक, दोन वर्षांखालील मुले आणि गंभीर आपत्कालीन परिस्थितीत (जसे कुटुंबातील मृत्यू, वैद्यकीय उपचार आदी)

प्रवाशांची ते ज्या स्थानकावर उतरणार आहेत, तेथे त्यांचा स्वॅब घेऊन तपासणी केली जाईल

यासोबत आवश्‍यक लागणारी कागदपत्रे जसे फोन नंबर, पत्ता इत्यादी हे त्यांच्या ओळखपत्रासोबत सत्यापित करण्यात येईल

आरटीपीसीआर तपासणी प्रमाणपत्र रिपोर्ट आल्यानंतर राज्य शासनाच्या प्रोटोकॉलनुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: It will no longer be possible to travel to Karnataka by train without a covid negative report