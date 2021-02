"जयहिंद'कडून ऊस उत्पादकांच्या खात्यात प्रतिटन 2100 रुपये जमा ! फेब्रुवारीपासून उसाला मिळणार ज्यादा दर 

अक्कलकोट (सोलापूर) : मागील अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विधायक कार्य करणाऱ्या आचेगाव (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील जयहिंद शुगर्सच्या वतीने यंदाच्या हंगामात ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रतिटन 2100 रुपयेप्रमाणे बिल जमा केल्याचे जयहिंद शुगर्सचे चेअरमन गणेश माने देशमुख यांनी सांगितले. याविषयी अधिक माहिती देताना गणेश माने देशमुख म्हणाले की, यावर्षी जयहिंदचा गळीत हंगाम 6 नोव्हेंबरपासून सुरू झाला आहे. 6 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबरपर्यंत गाळपास आलेल्या शेतकऱ्यांच्या उसापोटी 2100 रुपये प्रतिटन असलेली रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली आहे. 26 नोव्हेंबरपासून 14 जानेवारीपर्यंत गाळपास आलेल्या उसापोटी बिल अदा करण्यात येत आहे. प्रत्येक लॉटमध्ये पाच दिवसांचे नियोजन आहे. दर पाच दिवसांनी एक लॉट याप्रमाणे बिल अदा केले जात आहे. विशेष म्हणजे 15 जानेवारी ते 31 जानेवारी या कालावधीतील बिल अदा केले असल्याने जयहिंद शुगर्सला ऊस पुरवठा केलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. दरम्यान, जयहिंद परिवाराने कायमच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विधायक कार्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आजपर्यंत एकूण 4 लाख 1 हजार मेट्रिक टन एवढ्या उसाचे गाळप झाले असून त्यातून 3 लाख 90 हजार क्विंटल एवढ्या साखरेचे उत्पादन झाले आहे. आजपर्यंत 2 कोटी 47 लाख 14 हजार युनिट एवढ्या विजेची निर्मिती करून कारखान्यास आवश्‍यक तेवढी वापरून उर्वरित वीज निर्यात करण्यात आली आहे. तरी सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपला ऊस जयहिंद शुगर्सला देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन गणेश माने देशमुख यांनी केले आहे. 1 फेब्रुवारीनंतरच्या उसाला 100 रुपये जादा दर : बब्रुवान माने देशमुख

चालू गळीत हंगामासाठी शेतकऱ्यांचे फार मोठे सहकार्य लाभले आहे, याची जाणीव जयहिंद परिवाराला आहे. म्हणूनच 1 फेब्रुवारीनंतर गाळपास येणाऱ्या उसाला 2100 रुपये आणि वाढीव 100 असे एकूण 2200 रुपये प्रतिटन दर देणार आहोत. विशेष म्हणजे 1 फेब्रुवारीपासून ऊस आल्यानंतर पाचव्या दिवशी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्यात येणार आहे, असे माने देशमुख यांनी सांगितले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

