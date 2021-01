बहुमत नाही तरी आरक्षण पदाचे दोन सरपंच ! बहुमतधारी पॅनेलची अवस्था "गड आला पण सिंह गेला' 

सांगोला (सोलापूर) : गावात पॅनेलचे बहुमत नसतानाही सरपंच आरक्षण पदाचे दोन्ही उमेदवार निवडून आले. त्यामुळे सरपंच निवडी अगोदरच गुलालाची उधळण करून सरपंच आपल्याच पॅनेलचा होणार असल्याने गावातून विजयी मिरवणूक काढण्याचा प्रकार कडलास (ता. सांगोला) येथील ग्रामपंचायत सरपंच आरक्षण सोडतीनंतर झाला. तर "गड आला पण सिंह गेला' अशी अवस्था बहुमत असणाऱ्या पॅनेलची झाली आहे. सांगोला तालुक्‍यातील राजकीय केंद्रबिंदू असलेले कडलास हे प्रमुख गाव. येथे या अगोदर राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते बाबूराव गायकवाड यांच्या विचारसरणीची सत्ता होती. 17 सदस्य असलेल्या कडलास गावामध्ये पक्षापेक्षा स्थानिक आघाड्यांनाच प्राधान्य देण्यात आले होते. गावातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना, शेकाप या पक्षातील नेतेमंडळीच स्थानिक आघाड्यांतून एकमेकांसमोर रिंगणात होते. परिवर्तन आघाडी व ग्रामविकास आघाडीच्या माध्यमातून सर्वच लढती रंगतदार झाल्या होत्या. बाबूराव गायकवाड यांनी ग्रामविकास आघाडी तयार करून सत्ताधारी पॅनेलच्या गटाने या निवडणुकीत 9 जागा जिंकून बहुमत प्राप्त केले तर गावात सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात विकासाकरिता परिवर्तन करण्यासाठी डॉ. सयाजीराव गायकवाल, सुनील पवार, सुनील पाटील, दत्ता टापरे, विजय बाबर आदींच्या परिवर्तन आघाडीला 8 जागा जिंकता आल्या. मात्र, सरपंच पदाचे आरक्षण झालेल्या अनुसूचित जातीच्या जागेच्या पुरुष व महिला दोन्ही जागा गावातील बहुमत असलेल्या परिवर्तन आघाडीने जिंकल्या असल्याने सरपंचपद बहुमत नसतानाही त्या पॅनेलला मिळणार असल्याने या पॅनेलच्या कार्यकर्त्यांनी आरक्षण जाहीर होताच गुलालाची उधळण करीत गावातून विजयी मिरवणूक काढली. तर सत्ताधारी पॅनेलने नऊ जागा जिंकूनही सरपंचपदाच्या आरक्षणाच्या जागा नसल्याने त्यांची मात्र "गड आला पण सिंह गेला' अशी अवस्था झाली आहे. बहुमत एका पॅनेलला तर सरपंच दुसऱ्याच बहुमत नसलेल्या पॅनेलचा !

ग्रामपंचायत निवडणुकीत गावातील ग्रामविकास आघाडीने पॅनेलच्या गटाने नऊ जागा जिंकून बहुमत प्राप्त केले आहे. तरी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात परिवर्तन आघाडीचे आरक्षित सरपंच पदाचे दोन्ही उमेदवार निवडून आल्याने आठ जागा जिंकूनही सरपंचपद मिळणार आहे. त्यामुळे गावात ग्रामपंचायत निवडणुकीत बहुमत एका पॅनेलचे तर सरपंच दुसऱ्या पॅनेलचा अशी अवस्था होणार आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: In Kadlas Gram Panchayat two candidates won the reservation post of Sarpanch in the non majority panel