कौठाळीत दोन गटांत तुंबळ हाणामारी ! डोळ्यात चटणी टाकून कोयता व लोखंडी गजाने मारहाण 

पंढरपूर (सोलापूर) : कौठाळी (ता. पंढरपूर) येथे शेतीच्या वादातून दोन गटांत तुंबळ हाणामारी झाली. डोळ्यात चटणी टाकून धारदार कोयता आणि लोखंडी गजाने झालेल्या मारहाणीत एका लहान मुलासह तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत. ही घटना आज (बुधवारी) सकाळी कौठाळी शिवारात घडली. याबाबत संदीप अनिल पाटील यांनी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. या घटनेमुळे कौठाळी गावात तणावपूर्ण शांतता आहे. याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, फिर्यादीच्या शेताच्या शेजारी शहाजी हरी पाटील व हरी महादेव पाटील यांची शेत आहे. त्यांचा ऊस फिर्यादीच्या शेतात पडला होता. तो ऊस बाजूला घ्या, असे काल (मंगळवारी) सांगितले होते. आज (बुधवारी) सकाळी फिर्यादी संदीप पाटील आपल्या शेताकडे निघाले होते. दरम्यान, शेताच्या शेजारी राहणारे समाधान शिवाजी पाटील, शहाजी हरी पाटील, बालाजी हरी पाटील, सोमनाथ शिवाजी पाटील यांनी जवळ येऊन कालचा राग मनात धरून फिर्यादीच्या डोळ्यात चटणी टाकून "तुला लय मस्ती आली आहे. पडलेला ऊस सार असे सांगणारा तू कोण' असे म्हणत संशयित आरोपी समाधान शिवाजी पाटील याने हातातील लोखंडी गजाने नाकावर मारले. तर शहाजी हरी पाटील याने त्याच्या हातातील धारदार कोयत्याने नाकाच्या डाव्या बाजूला खालच्या बाजूस तसेच ओठावर कोयत्याने वार केला. बालाजी हरी पाटील व सोमनाथ शिवाजी पाटील यांनी शिवीगाळ करत लाथाबुक्‍क्‍यांनी मारहाण केली. भांडणाचा आवाज ऐकून फिर्यादीचा भाऊ नंदकुमार पाटील व मुलगा अथर्व हे भांडण सोडवण्यासाठी आले असता शहाजी पाटील याने त्यांच्यावर डाव्या हाताच्या बोटावर व तळव्यावर कोयत्याने वार केले. अथर्वच्या डाव्या बाजूच्या पायावर मार बसला. या वेळी इतर नातेवाइकांनी सोडवासोडवी केली. त्यानंतर तुम्हाला बघून घेतो, अशी धमकी देऊन संशयित आरोपी निघून गेले. या प्रकरणी अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आली नाही. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक श्री. गोंदे हे करीत आहेत. पंढरपूर ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत अशा घटना वारंवार घडत असल्याने कायद्याचा धाक राहिला नाही, अशी चर्चा या भागात सुरू आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

