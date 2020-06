कोंडबावीत दिसून येतोय मदत नव्हे कर्तव्याचा फंडा

लवंग (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) ः पै.आबासाहेब वाघमारे पाटील मित्र परिवाराच्या वतीने "मदत नव्हे,कर्तव्य" या भावनेतून कोंडबावी (ता. माळशिरस) व परिसरातील 850 लोकांची आरोग्य तपासणी तसेच 4 हजार 500 नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक होमिपॅथिक आर्सेनिक अल्बम 30 या औषधांचे मोफत वाटप करण्यात आले. तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ रामचंद्र मोहिते, महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ होमिओपॅथिचे उपाध्यक्ष डॉ. बाळकृष्ण गायकवाड, भाजपा युवा मोर्चाचे तालुका उपाध्यक्ष डॉ. अक्षय वाईकर, डॉ विजय निलटे, डॉ. बबन ताम्हाणे यांच्या हस्ते औषधांचे वाटप करण्यात आले. याप्रसंगी प्रास्ताविकात चिरंजीव वाघमारे यांनी पै.आबासाहेब वाघमारे पाटील मित्र परिवाराच्या वतीने सामाजिक बांधिलकी जपत "मदत नव्हे कर्तव्य' या भावनेतून कोरोना या आजारापासुन वाचण्यासाठी जनतेला दिलासा म्हणून कोंडबावी या गावातील सर्व नागरिकांची थर्मल स्कॅन द्वारे तपासणी,रक्तदाब तपासणी करून मोफत होमिओपॅथिक औषधांचे वाटप करत असल्याचे सांगत भविष्यात रक्तदान शिबिर,आरोग्य तपासणी शिबिर घेऊन तसेच जीवनावश्‍यक वस्तुंचे वाटप करणार असल्याचे सांगितले. डॉ. मोहिते म्हणाले कोरोनाला न घाबरता त्याच्याबरोबर जगायला शिकले पाहिजे. आपणच आपले रक्षक याप्रमाणे शासकीय नियमांचे पालन करावे. डॉ. गायकवाड यांनी होमिओपॅथी शास्त्राचे महत्व सांगून कारोनाला रोखण्याची क्षमता होमिओपॅथिमध्ये असल्याचे सांगितले. यावेळी भाजपा युवा मोर्चाचे तालुका उपाध्यक्ष डॉ. अक्षय वायकर, डॉ. विजय निलटे, डॉ. हर्षवर्धन गायकवाड, डॉ. प्रमोद गायकवाड, डॉ. विशाल बळवंतराव यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमासाठी संस्थेचे अध्यक्ष ऋषिकेश गायकवाड, शिवाजी धुमाळ,तेजस वाघमारे,सूरज वाघमारे,राहुल वाघमारे,सतीश यादव,मोहन वाघमारे,सुदर्शन गायकवाड ,विष्णु गायकवाड,ऋतुराज गायकवाड,शिरिषकुमार देशमुख,कुलदीप गायकवाड यांनी परिश्रम घेतले. सूत्रसंचालन माउली वाघमारे यांनी केले. आभार तुकाराम झुरळे यांनी मानले.

