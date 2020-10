कुर्डू येथे पतीला मारहाण, पत्नीचा विनयभंग; रोख रक्कम चोरली, गाडीचेही केले मोठे नुकसान 

कुर्डू (सोलापूर) : पतीला उपचारासाठी घेऊन जात असताना कुर्डुवाडी येथील टेंभुर्णी चौकातील जागेच्या वादावरून पतीला प्राणघातक मारहाण करण्यात आली. रोख रक्कम काढून घेतली व पत्नीचा विनयभंग केल्याची घटना मंगळवारी (ता. 6) कुर्डुवाडी-पंढरपूर रोडवरील कुर्डू हद्दीतील कदम हॉस्पिटलच्या आवारात दुपारी तीन वाजता घडली. यामध्ये गाडीचेही मोठे नुकसान केल्याची फिर्याद कुर्डुवाडी पोलिस ठाण्यात दाखल झाली आहे. अश्विनी रणजित शिनगारे (वय 33, रा. चौधरी प्लॉट, कुर्डुवाडी) यांनी पोलिसांत फिर्याद दाखल केली आहे. फिर्यादीनुसार, अश्‍विनी शिनगारे यांचे पती रणजित शिनगारे हे कुर्डुवाडी नगरपालिका येथे नोकरीस असून, त्यांची आजारी असल्याने त्यांना फिर्यादी व त्यांची सासू फुलाबाई, ड्रायव्हर गणेश यांच्यासह कदम हॉस्पिटल येथे उपचारासाठी कारमधून (एमएच 45 - पी 7555) आले होते. शिनगारे व संदीप खारे, आबा खारे यांच्यासोबत टेभुर्णी चौकाजवळील कुर्डुवाडी येथील जागेबाबत वाद आहेत. यावरून म्हैसगावचे संदीप अंबादास खारे, आबासाहेब खारे, संतोष सूर्यभान खारे, तानाजी खारे, संदीप पंडित पाटील, शरद शहाजी पाटील, राहुल गोरे, सागर गोरे, शिवाजी गोरे व इतर सातजण शिनगारे यांना गाडीच्या बाहेर खेचले. त्या वेळी आबासाहेब खारे, संदीप खारे हे हातात लोखंडी कोयते घेऊन उभे होते. संतोष खारे, तानाजी खारे, संदीप पाटील, शरद पाटील, राहुल गोरे, सागर गोरे, शिवाजी गोरे यांच्या हातात लाकडी दांडके होते. तेथे संदीप खारे हा त्यांच्यासोबतच्या साथीदारांना, शिनगारे याला आता जिवंत सोडायचे नाही. जागेबाबत नेहमीच वाद घालतो, असे म्हणून सर्वांनी लोखंडी कोयत्यांनी व लाकडी दांडक्‍यांनी कार फोडली व कारसह पेटवून देण्याची धमकी दिली. तेथे राहुल गोरे, सागर गोरे, शिवाजी गोरे यांनी फिर्यादीचे पती रणजित शिनगारे यांना खाली पाडले व गळ्यावर पाय देऊन गळा दाबून जिवे ठार करण्याचा प्रयत्न केला. फिर्यादी अश्‍विनी, त्यांच्या सासू, व ड्रायव्हर गणेश यांनी रणजित शिनगारे यांना वाचवत असताना इतर सर्वांनी देखील अश्‍विनी व रणजित शिनगारे यांना लाथाबुक्‍क्‍यांनी मारहाण केली. त्या वेळी संदीप खारे, आबा खारे, संतोष खारे, जब्बार महाजन, संदीप पंडित पाटील, शरद शहाजी पाटील यांनी अश्‍विनी यांच्याशी लज्जास्पद वर्तन केले. त्यांच्या पर्समधील दवाखान्यासाठी आणलेले एक लाख रुपये त्यांच्यापैकी कोणीतरी काढून घेतले. लोकांची गर्दी जमू लागल्याने ते सर्वजण लाकडी दांडके तेथेच टाकून लोखंडी कोयत्यासह पळून गेले. संशयितांवर पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक चिमणाजी केंद्रे हे करत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

