""माऽऽस्क ना, आहे ना खिशात !' बेपर्वा नागरिकांनो, लस घेतली असो वा नसो, करा "एसएमएस'चा फॉलो

कुर्डुवाडी (सोलापूर) : "मास्क कोठे आहे..?' असे पोलिस विचारताच अनेकांची प्रतिक्रिया येते "माऽऽस्क ना... आहे ना खिशात... जरा गुदमरल्यासारखे वाटतेय म्हणून आताच काढला होता...' असे बेपर्वाई दर्शवणारे प्रसंग कुर्डुवाडी शहर व परिसरात अनेक ठिकाणी दिसून येत आहे. सध्या कुर्डुवाडीमध्ये चारच ऍक्‍टिव्ह रुग्ण असून आटोक्‍यात असलेली रुग्णांची संख्या वाढू नये यासाठी प्रशासनाच्या कडक धोरणांबरोबरच नागरिकांनीही स्वतःहून जबाबदारीने नियम पाळणे तितकेच गरजेचे आहे. लस घेतली असो वा नसो, एसएमएस (सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क, सॅनिटायझर) या त्रिसूत्रीचा वापर प्रभावीपणे करणे आवश्‍यक आहे. गेल्या काही दिवसांत राज्यातील कोव्हिड रुग्णांची संख्या वाढत आहे. परंतु, कुर्डुवाडीमध्ये रुग्णांची संख्या आटोक्‍यात आहे. ही संख्या शून्यावर यावी यासाठी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी समीर भूमकर, स्वच्छता निरीक्षक तुकाराम पायगण यांच्यासह स्वच्छता विभाग, ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्‍टर्स, कर्मचारी, खासगी डॉक्‍टर्स, पोलिस कर्मचारी यांच्यासह संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचारी प्रयत्नशील आहेत. लसीकरण सुरू आहे. तरीसुद्धा शासकीय नियम पाळावेच लागणार आहेत.

लक्षणे दिसणाऱ्या किंवा कोव्हिड रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या नागरिकांनी स्वतः येऊन कोरोना चाचणी करून घेणे आवश्‍यक आहे. चाचण्यांची संख्या वाढली पाहिजे. मास्कबाबत प्रशासनाकडून जागरूकता होत आहे. परंतु, कोणाच्या धाकदपटशामुळे मास्क किंवा नियम पाळण्याऐवजी स्वतःहून या नियमांचे पालन करणे हे एका जबाबदार नागरिकाचे कर्तव्य असल्याचे प्रत्येकाने समजून घेतले पाहिजे. सर्वांनी नियमांचे पालन करणे आवश्‍यक आहे. नियम न पाळणाऱ्यांवर शासकीय नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करत आहोत. राष्ट्रमाता जिजाऊ प्राथमिक शाळा क्रमांक तीनमध्ये कोव्हिड चाचणीची मोफत सुविधा उपलब्ध केली आहे. सकाळी 11 ते दुपारी एक या वेळेत नागरिकांनी चाचणी करून घ्यावी.

- तुकाराम पायगण,

स्वच्छता निरीक्षक, नगरपालिका, कुर्डुवाडी कुर्डुवाडी शहर 16 मार्चपर्यंतची स्थिती पहिला रुग्ण सापडल्याची तारीख : 14 जुलै 2020

घेतलेले एकूण स्वॅब : 4 हजार 695

एकूण पॉझिटिव्ह अहवाल : 613

बरे होऊन घरी परलेले रुग्ण : 585

एकूण मृत्यू : 24

एकूण कंटेन्मेंट झोन : 55

सध्याचे ऍक्‍टिव्ह रुग्ण : 4

सध्याचे कंटेन्मेंट झोन : 9 संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

