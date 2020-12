कुर्डुवाडीमध्ये दुपारी तीनपर्यंत शिक्षकसाठी 68.72 तर पदवीधरसाठी 40.99 टक्के मतदान 

कुर्डुवाडी (सोलापूर) : कुर्डुवाडी शहरातील मतदान केंद्रांवर दुपारी 3 पर्यंत शिक्षक मतदार संघासाठी 68.72 टक्के तर पदवीधर मतदार संघासाठी 40.99 टक्के मतदान झाले. येथील नगरपालिका प्राथमिक शाळेत शिक्षक मतदार संघासाठी एक मतदान केंद्र तर पदवीधरसाठी तीन मतदान केंद्रांवर मतदान सुरू आहे. दुपारी तीनपर्यंत शिक्षक मतदार संघासाठी 259 मतदारांपैकी 178 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. तर पदवीधर मतदार संघासाठी 1 हजार 322 मतदारांपैकी 542 मतदारांनी हक्क बजावला. मतदान प्रक्रियेच्या वेळी सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. प्रवेशद्वारावरच नगरपालिकेच्या वतीने मतदारांच्या हातावर सॅनिटायजेशन करण्यात येत होते. तापमान मोजण्यात येत होते. सकाळी पदवीधर मतदार केंद्रापेक्षा शिक्षक मतदार केंद्रावर मतदानाची टक्केवारी जास्त होती. साधारणपणे सकाळी 11 नंतर पदवीधरच्या केंद्रावर मतदारांची रांग लागली होती. मतदान केंद्रांवर पोलिसांचा बंदोबस्त होता. पसंतीक्रम देण्यात लागतोय उशीर

मतपत्रिका मोठी असल्याने प्रत्येक मतपत्रिकेची योग्य पद्धतीने घडी घालणे, एकापेक्षा अनेक उमेदवारांना पसंतीक्रम देता येत असल्याने अनेक मतदारांना मतपत्रिकेवरील उमेदवारांची नावे वाचून त्यावर पसंतीक्रम देण्यास उशीर लागत असल्याचे चित्र होते. त्यामुळे अनेक मतदारांना ताटकळत थांबावे लागत होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

