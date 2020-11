उपचारासाठी उशिरा गेलेल्या दोघांचा कोरोनाने घेतला बळी ! सोलापूर शहरात आज 30 पॉझिटिव्ह 

सोलापूर : कोरोनाचा प्रादुर्भाव अद्याप कमी झाला नसून संशयितांनी तज्ज्ञ डॉक्‍टरांच्या सल्ल्यानुसार वेळेत उपचार घ्यावेत, असे वारंवार आवाहन केले जात आहे. तरीही उशिराने उपचारासाठी दाखल झालेल्यांची संख्या कमी झालेली नाही. शहरातील सोरेगाव येथील 45 वर्षीय महिला 23 नोव्हेंबरला सकाळी पावणेबाराच्या सुमारास उपचारासाठी दाखल झाली. मात्र, उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता. दुसरीकडे विजयपूर रोडवरील उत्कर्ष नगरातील 63 वर्षीय पुरुष 23 नोव्हेंबरला सकाळी अकराच्या सुमारास अश्‍विनी रुग्णालयात दाखल झाले. मात्र, दुपारी दोन वाजता त्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. ठळक बाबी... आतापर्यंत शहरातील एक लाख 16 हजार 251 संशयितांची कोरोना टेस्ट

शहरातील रुग्णसंख्या आता दहा हजार 203; 560 जण ठरले कोरोनाचा बळी

आज एक हजार 380 संशयितांमध्ये 30 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह

23 नोव्हेंबरला उपचारासाठी दाखल झालेल्या दोघांचा झाला मृत्यू

शहरात 110 संशयित होम क्‍वारंटाईन तर 54 संशयित इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये

38 रुग्ण होम आयसोलेशनमध्ये असून 510 रुग्णांवर सुरु आहेत उपचार शहरात आज मंत्री चंडक कॉम्प्लेक्‍स (बुधवार पेठ), शिवगंगा नगर, सिंधू विहार, दौंदे नगर (जुळे सोलापूर), सोनी नगर, गरिबी हटाव झोपडपट्टी क्र. दोन, अमर नगर, कुबेर चेंबर्स, आदित्य नगर (विजयपूर रोड), न्यू बुधवार पेठ, वैष्णवी नगर, मोदीखाना, व्यंकटेश अपार्टमेंट, रामलाल नगर (होटगी रोड), निसर्ग विहार, ओम नम:शिवाय नगर (हत्तुरे वस्ती), हब्बू वस्ती, शेटे नगर, आशिर्वाद नगर, पूर्व मंगळवार पेठ, राजस्व नगर, विजय नगर (नई जिंदगी), दमाणी नगर (लक्ष्मी पेठ), नई जिंदगी व अंत्रोळीकर नगर भाग- तीन येथे नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. अमर नगर, ओम नम:शिवाय नगर आणि नई जिंदगी येथे प्रत्येकी दोन रुग्ण नवे आढळले आहेत. नागरिकांनी नियमांचे तंतोतंत पालन करावे, विनाकारण घराबाहेर जाणे टाळावे, असे आवाहन नगरसेवकांसह महापालिका, पोलिस अधिकाऱ्यांनी केले आहे.

