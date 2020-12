बिबट्याचा मुक्काम सलग तिसऱ्या दिवशी वांगी परिसरातच ! आठ दिवस शोधूनही वनविभागाला अपयशच 

करमाळा (सोलापूर) : करमाळा तालुक्‍यात बिबट्याला अद्यापही जेरबंद करण्यात किंवा ठार मारण्यास वन विभागाला यश आले नाही. सलग तिसऱ्या दिवशीही बिबट्याचा मुक्काम वांगी परिसरात आहे. शुक्रवारी (ता. 11) बिटरगाव (वा) येथे बिबट्यावर तीन फायर करण्यात आले, मात्र बिबट्या चकवा देऊन पळून जाण्यात यशस्वी झाला. या भागात असलेल्या नरभक्षक बिबट्यास ठार मारण्याचे शासनाने आदेश दिले आहेत. मात्र, ता. 4 डिसेंबरपासून अद्यापही या बिबट्यास ठार मारण्यात वन विभागाला यश आले नाही. शनिवारी (ता. 12) दिवसभर वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी बिटरगाव (वा), सांगवी नं. 2 परिसरात तळ ठोकून होते. मात्र, सध्या बिबट्याचा मुक्काम भिवरवाडी, ढोकरी, वांगी परिसरात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शुक्रवारी फायर केलेल्या ठिकाणावरून पाचशे ते सहाशे फूट अंतरावर श्री. बोरकर या शेतकऱ्याला सायंकाळी सहा वाजता ढोकरी, भिवरवाडी भागात बिबट्या दिसला. त्यांची कुत्री भुंकत होती. कुत्री का भुंकताहेत हे पाहिल्यानंतर बिबट्या असल्याचे दिसून आले. त्यानंतर वन विभागाची यंत्रणा येईपर्यंत तो पसार झाला. दरम्यान, वांगी नं. 1 येथील अण्णा घोगरे यांच्या शेतात बिबट्या रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास आला असल्याचे समजले असून, या ठिकाणी रात्री वन विभागाची टीम दाखल झाली आहे. बिबट्याच्या शोधासाठी अशी आहे यंत्रणा

21 पिंजरे, 3 ड्रोन कॅमेरे, 42 ट्रप कॅमेरे, 5 शार्प शूटर, बेशुद्ध करणारी 2 पथके, 1 श्‍वान पथक व 16 वन विभागाची पथके, राज्य राखीव दलाची एक तुकडी आणि ग्रामस्थ बिबट्याच्या शोधात आहेत. तरीही बिबट्या जेरबंद होत नाही किंवा त्याला ठार केले जात नाही. यामुळे नागरिकांमध्ये मात्र भीतीचे वातावरण कायम आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The leopard stays in the Wangi area for the third day in a row