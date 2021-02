 बिबट्याचे कुटुंब सोलापुरात नांदतेय अगदी आरामात 

सोलापूरः बलराम त्याच्या कुटुंबात सर्वात मोठा आहे. अन तो कुटुंबाचे नेतृत्वदेखील करतो. त्यांच्या नेतृत्वातील आक्रमकता जपत असताना त्याने त्याचे सारे वर्तन मिळालेल्या अधिवासाशी एकरूप केले आहे. राजू, जिमी व ईनाच्या सोबतीने बनलेले बलरामचे कुटुंब सोलापूरच्या शांततापूर्ण जीवनाचा अविभाज्य भाग झाले आहेत.

शहरातील महात्मा गांधी प्राणी संग्रहालयातील या बिबट्या कुटुंबाची कहाणी अशी रंगतदार आहे. बलराम हा तेरा वर्षाचा नरासोबत राजू, जिमी व इना हे सर्व जण एकत्रच आले. लखनौच्या झुमधून त्यांना सोलापूरच्या महात्मा गांधी प्राणी संग्रहालयात आणले गेले. या संग्रहालायात असलेला मोठा परिसर त्यांच्या अधिवासासाठी उपयुक्त ठरला. बलराम वगळला तर इतर तिघेही सदस्य प्राणी संग्रहालयात वाढलेले आहेत. जिमी व इनाचा तर जन्मदेखील प्राणी संग्रहालयातच झालेला आहे.

बलराम अगदी प्राणी संग्रहालयात राहत असला तरी मोठ्या परिसरामध्ये त्याला आपले नैसर्गिक जीवन चांगले जगता येते. आजही बलराम स्वतःच्या शैलीप्रमाणे निशाचर म्हणून वावरत असतो. दिवसभरात अगदी कधीतरी दिसणारा बलराम त्याच्या निशाचर स्वभावाप्रमाणे रात्रीच्या वेळी बाहेर पडून त्याचे अन्न खातो. पण राजू, जिमी व इना यांचे वागणे मात्र लखनौपासून प्राणी संग्रहालयाच्या शैलीला सरावलेले आहे.

जिमी व इना या दोघी जणी अगदी त्यांना अन्न पुरवणाऱ्या व देखभाल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अगदी आवाजावरून ओळखतात. आवाज येताच त्या त्यांच्या जवळपास सहज येऊन जातात. त्यापैकी जिमी उत्तरप्रदेशात एका फार्म हाऊसवर राहिल्याने अधिकच माणसांशी परिचित आहे. काही महिन्यांपूर्वी बलरामच्या शेपटीला जखम झाली, तेव्हा त्याची जखम दुरुस्त करण्यासाठी उपचार केले गेले. उपचारामुळे झालेल्या वेदनेतून मुक्ततेची कृतज्ञता त्याच्या डोळ्यात अनेक दिवस कायम दिसून येत होती. मागील काही वर्षात बलरामचे कुटुंब या अधिवसाशी एकरुप झाले आहे. नैसर्गिक वर्तन, अधिवास, अन्न सुरक्षा यांच्या मदतीने बलरामचे हे कुटुंब हे अगदी शांतपणे त्यांचे जीवन जगत आहे. कदाचित सोलापूरकरांसाठी बलरामचे कुटुंब हे वेगळी विशेष ओळख बनली आहे.



