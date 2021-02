आंदोलन करु पण भोसे योजनेचे पाणी मिळवून देवू ः जि प सदस्या  शैला गोडसे

मंगळवेढा (सोलापूर) ः स्व.आ. भारत भालके यांच्या प्रयत्नातून सुरू झालेली भोसे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना बंद पडू देणार नाही या बंद योजनेसाठी प्रसंगी आंदोलन उभा करून पाणी मिळवून देवू असा इशारा जि प सदस्या शैला गोडसे यांनी दिला.

भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा बंद योजनेसंदर्भात आपण मुख्यमंत्र्याकडे व पालकमंत्र्याकडे पत्रव्यवहार केला होता.शिवाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्याकडे आंदोलनाबाबत निवेदन देऊन ही योजना तात्काळ सुरू करावी अशी मागणी यापूर्वीच केली. जि.प.ने तोकडा निधी मंजूर केला.मंजूर निधीतून तीन महिने चालेल परंतु भविष्यात ही योजना चालण्यासाठी पाणीपट्टी वसुली महत्त्वाची आहे.

सध्या गोडसे यांनी या गावात पाणी योजनेबाबतची माहिती घेण्यासाठी त्या गावाना भेटी दिल्या. त्या दौऱ्यात नागरिकांशी संवाद साधून पाण्यासंदर्भात काही गोष्टी समोर आल्यानंतर म्हणाल्या की महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे असलेली आंधळगाव आणि नंदुर प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना स्वतःकडे ठेवून भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याची घाई का केली ? सवाल उपस्थित करून हे करताना थकीत पाणी बाबत योग्य निर्णय घेतला नाही थकबाकीची रक्कम मोठी आहे.

या योजनेतील पाणी अजून काही गावांना मिळत नसल्याचे काही गावात नागरिकांनी आपणास सांगितले.तालुक्यात आपणाला राजकारण करावयाचे नसून जनतेच्या प्रश्नासाठी आपण कधीही आग्रही आहे. मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचे पाणी कशा पद्धतीने मिळणार याची माहिती आपण कॅलेंडरच्या माध्यमातून घरोघरी दिली.त्यातील पाणी व गावे कमी केली, त्यासाठी नंदेश्वर येथे तर म्हैसाळच्या योजनेसाठी शिरनांदगी तलावात आंदोलन केले.या योजनेतील वंचित आठ गावांचा समावेश करण्यासाठी आपला पाठपुरावा सुरु असल्याचे सांगून राजकारण कोणाला करायचे त्यांना करू द्या मला राजकारण करावयाचे नाही परंतु एक महिला लोकप्रतिनिधी म्हणून या भागातील लोकांच्या प्रश्नासाठी आपण कधीही आंदोलन करून न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

