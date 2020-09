सोलापूर : शहरातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्‍तींना शहरातून हद्दपार करावे, अशी निवेदने अनेक सामाजिक, राजकीय संघटनांनी पोलिस आयुक्‍तांना दिली आहेत. त्यानुसार वारंवार सांगूनही अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांविरुद्ध मोक्‍काअंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. त्यानुसार काही लोकांची यादी तयार करण्याचे काम पोलिस आयुक्‍तालयाने हाती घेतल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. शहरातील गुन्हेगारी कमी व्हावी, हा त्यामागे हेतू असल्याचेही सांगण्यात आले. चोरट्याने ट्रक केला लंपास

शिवदारे मंगल कार्यालयाजवळील ऍग्रो इंडस्ट्रीज येथील मोकळ्या जागेत लावलेला ट्रक (एमएच - 25 यू 4111) चोरट्याने चोरून नेला आहे. ही घटना 27 ते 28 सप्टेंबर या कालावधीत घडल्याची फिर्याद सादिक हसन जमादार (रा. कुमारस्वामी नगर, शेळगी) यांनी जोडभावी पोलिसांत दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी चोरट्याचा शोध सुरू केला असून पोलिस नाईक श्री. राठोड तपास करीत आहेत. "सावकारकीच्या त्रासातून आत्महत्या करू नका'

खासगी अवैध सावकारकी, मटका यासह अवैध व्यवसाय कायमचे बंद झाल्यास शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहू शकते. शहरातील अवैध व्यवसायासंबंधी तक्रार आल्यानंतर तत्काळ त्याची चौकशी करावी, अशा सूचना सात पोलिस ठाण्यांच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. खासगी सावकारकीच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या करणे हा पर्याय नाही. त्यामुळे संबंधितांनी पोलिसांशी संपर्क करून माहिती दिल्यास अवैध व्यावसायिकांवर कारवाई केली जाईल, असे पोलिस आयुक्‍त अंकुश शिंदे यांनी स्पष्ट केले. खुनातील आरोपीचा जामीन फेटाळला

नई जिंदगी परिसरात भरदिवसा खून करणारा संशयित आरोपी शकील शमशोद्दीन पटेल (रा. गज्जम नगर, मजरेवाडी) याने जिल्हा व सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला. मात्र, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. पाटवदकर यांनी त्याचा जामीन फेटाळला. या प्रकरणात सरकारतर्फे जिल्हा सरकारी वकील प्रदीपसिंग राजपूत यांनी तर संशयित आरोपीतर्फे ऍड. संतोष न्हावकर यांनी काम पाहिले. पोलिसांनी वसूल केला सव्वासात लाखांचा दंड

शहरातील कोरोनाचा संसर्ग तथा प्रादुर्भाव वाढू नये, या हेतूने शहर पोलिसांकडून बेशिस्त वाहनचालक आणि विनामास्क फिरणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. 17 ऑगस्टपासून पोलिसांनी शहरातील सात पोलिस ठाण्याअंतर्गत केलेल्या कारवाईत सात लाख 15 हजारांहून अधिक रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. रस्त्याच्या विरुद्ध दिशेने वाहन चालविणे, विनापरवाना वाहन चालविणे, मास्क नसणे अशा विविध कारणास्तव दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: A list of criminals is being prepared and will strict action is being taken against them