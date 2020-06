पंढरपूर (सोलापूर) : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिर भाविकांसाठी सध्या बंद असले तरी मंदिरे समितीच्या www.vitthalrukminimandir.org या संकेतस्थळावर तसेच खासगी कंपनीच्या सेवेद्वारे श्रींचे लाइव्ह दर्शन 24 तास उपलब्ध आहे, अशी माहिती श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल तथा सुनील जोशी यांनी दिली.

श्री. जोशी म्हणाले, कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. हा व्हायरस तीव्र संसर्गजन्य स्वरूपाचा असल्याने राज्यामध्ये दिवसेंदिवस रुग्णांची संख्या वाढत आहे. खबरदारीच्या प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून भाविकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिर 17 मार्चपासून भाविकांना दर्शनासाठी बंद करण्यात आलेले आहे. 30 जूनपर्यंत मंदिर भाविकांसाठी बंद राहणार आहे. तथापि "श्रीं'चे सर्व नित्योपचार परंपरेनुसार सुरू आहेत.

श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिरे समिती, पंढरपूरच्या www.vitthalrukminimandir.org या संकेतस्थळावर तसेच खासगी कंपनीच्या सेवेद्वारे डिशवर श्री लाइव्ह दर्शन 24 तास उपलब्ध आहे. तसेच "श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी देवस्थान' या मोबाईल ऍप्लिकेशनवर देखील दर्शन उपलब्ध आहे. हे मोबाईल ऍप गुगल ऍप स्टोअरवर "श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी देवस्थान' या नावाने मोफत उपलब्ध आहे. त्यामुळे कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता भाविकांना जरी श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणीचे पदस्पर्श दर्शन बंद असले तरी वरील संकेतस्थळावरून तसेच डिश आणि मोबाईल ऍपद्वारे घरबसल्या "श्रीं'च्या दर्शनाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिरे समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Web Title: Live darshan of Sri Vitthal Rukmini through the app