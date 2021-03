मुख्यमंत्र्यांची घोषणा शेतकऱ्यांच्या जीवावर ! सगळ्याच मालाचे भाव पडल्याने आर्थिक संकट; व्यापारी होताहेत मालामाल

उत्तर सोलापूर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागील आठवड्यात केलेली लॉकडाउनची घोषणा शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ती घोषणा केल्यापासून बाजारात शेतमालाचे भाव ढासळले आहेत. त्याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेचा गैरफायदा घेत व्यापारी हे शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करत असल्याचे चित्र सोलापूर जिल्ह्यात दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागील आठवड्यात लॉकडाउनचा निर्णय घेतला जाईल, असे वक्तव्य केले. त्या वक्तव्याने राज्यासह सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा घात केला आहे. मुख्यमंत्र्यांची ती घोषणाच शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची ठरली आहे. ठाकरे यांच्या घोषणेचा गैरफायदा व्यापाऱ्यांनी घेण्यास सुरवात केली आहे. घोषणेपूर्वी शेतमालाला चांगला बाजारभाव होता. मात्र, ठाकरे यांच्या घोषणेचा प्रचंड फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. आणि त्याचा जोरदार फायदा राज्यातील व्यापाऱ्यांनी घेण्यास सुरवात केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे सर्वच शेतमालांचे भाव मोठ्या प्रमाणात पडले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या त्या वक्तव्याचा शेतकऱ्यांमधून तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला जात आहे. कोरोना संकटामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जरी ती घोषणा केली असली तरी त्याबाबत योग्य ते स्पष्टीकरण करणे गरजेचे आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे, ही जरी वस्तुस्थिती असली तरी मुख्यमंत्र्यांनी घाईगडबडीत केलेली लॉकडाउनची घोषणा शेतकऱ्यांचा घात करत आहे. त्यामुळे खरोखरच मुख्यमंत्र्यांनी अशी घोषणा करणं अपेक्षित होतं का, असाही सवाल आता शेतकऱ्यांमधून विचारला जाऊ लागला आहे. लॉकडाउन संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा शेतकऱ्यांचा बळी घेण्यास कारणीभूत ठरत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी योग्य ते स्पष्टीकरण देण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाउनच्या संदर्भात केलेल्या घोषणेपूर्वी माझ्या द्राक्ष बागेचा सौदा झाला होता. मात्र घोषणेनंतर व्यापारी आता माझा माल घेऊन जाण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेचा मोठा आर्थिक फटका मला बसला आहे.

- दयानंद पाटील,

द्राक्ष उत्पादक शेतकरी संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

