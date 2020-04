"लोकमंगल'कडून दररोज चार हजारांना अन्नदान 

सकाळ वृत्तसेवा सोलापूर, ः कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आमदार सुभाष देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत असलेल्या लोकमंगल फाउंडेशनच्यावतीने विडी कामगार, यंत्रमागधारकांसह बेघर आणि गरीब अशा सुमारे चार हजार लोकांना रोज घरपोच अन्नदान करण्यात येत आहे. यासाठी सुमारे 30 कर्मचारी परिश्रम घेत आहेत. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशात लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. संचारबंदी लागू असल्यामुळे कामानिमित्त त्यांना घराबाहेर पडता येत नाही. हाताला काम नसल्यामुळे त्यांची उपासमार होत आहे. त्यामुळे लोकमंगल फाउंडेशनच्यावतीने हा उपक्रम सुरू केला आहे. लॉकडाऊनच्या पहिल्या दिवासांपासूनच लोकमंगल जिवक हॉस्पिटल (नीलमनगर) येथे गरजू लोकांना जेवणाची सोय केली आहे. पहिल्या दिवशी 700 लोकांनी याचा लाभ घेतला. त्यानंतर ती संख्या वाढत जाऊन आज चार हजारांवर गेली आहे. गरजूंची संख्या वाढत असल्याने लोकमंगलने त्यांची यादी करत घरपोच अन्नदान करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी प्रत्येक परिसरातील भाजपच्या बुथ प्रमुखांशी संपर्क साधून गरजू लोकांची यादी मागवण्यात आली. सध्या निलमनगर, आकाशवाणी केंद्र, विनायक नगर, कुमठा नाका, विजापूर रोड गरिबी हटाव झोपडपट्टी, जुळे सोलापुरातील गणेश बिल्डर, नई जिंदगी, प्रभाकर नगरसह विविध ठिकाणी सुमारे चार हजार लोकांना रिक्षाद्वारे दोन वेळचे अन्नदान सुरू आहे. यासाठी फाउंडेशनचे प्रमुख संदीप पिसके, शुभांगी भोसले, दिपाली नंदूरकर, विजया साठे, लोकमंगल बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांसह नगरसेवक श्रीनिवास करली, वरलक्ष्मी पुरूड, अश्‍विनी चव्हाण, राजश्री चव्हाण, व्यंकटेश कोंडी, परिवहन सदस्य भैरण्णा भैरामडी, शशि थोरात यांचे सहकार्य लाभत आहे. संचारबंदी संपेपर्यंत हा उपक्रमसुरू राहणार असून गरजू लोकांनी फाउंडेशनशी संपर्क साधण्याचे आवाहन संदीप पिसके यांनी केले आहे.

Web Title: From Lokmangal, food donation to four thousand needy daily