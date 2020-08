पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी माढा नगरपंचायतीचा पुढाकार

माढा (सोलापूर) : माढा नगर पंचायतीने घरगुती गणेशमूर्तींचे कृत्रिम हौदात विसर्जन करण्यासाठी पुढाकार घेतला असून, नागरिकांनी विसर्जनासाठी गणेशमूर्ती प्रभागात येणाऱ्या नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांकडे देण्याचे आवाहन नगराध्यक्षा ऍड. मीनल साठे यांनी केले आहे. माढा नगरपंचायतीच्या पुढाकाराने शहराच्या इतिहासात प्रथमच एक गाव एक गणपती उपक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात आला. सार्वजनिक ठिकाणी मंडप घालून गणेशोत्सव करण्याचे मंडळानी यंदा नगरपंचायतीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत टाळले. माढा नगरपंचायतीच्या सहकारमहर्षी (कै.) गणपतराव साठे सभागृहात गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापणा करून माढयातील विविध गणेशोत्सव मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या हस्ते दररोजची आरती करण्यात आली. एक गाव एक गणपती उपक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात नगरपंचायतीला यश‌ आले आहे.‌‌‌ गणेश विसर्जन पर्यावरणपूरक होण्यासाठी आता माढा नगरपंचायतीने पुढाकार घेतला आहे. नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षा ऍड. मीनल साठे, मुख्याधिकारी डॉ. चरण कोल्हे, नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत एक योजना आखली आहे. माढयातील प्रत्येक प्रभागात नगरपंचायतीच्यावतीने विसर्जनाच्या गणेशमूर्ती गोळा करण्यासाठी वाहन फिरवून नागरिकांना गणेशमूर्ती नगरपंचायतीला देण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे. नागरिकांना पर्यावरणपूरक पद्धतीने गणेश विसर्जन करण्यासाठी नगरपंचायतीला गणेशमूर्ती देण्याचे आवाहन ऍड.साठे यांनी केले आहे. नगरपंचायत आपल्या कर्मचाऱ्यांमार्फत पर्यावरणपूरक विसर्जनासाठी गणेशमूर्ती नगरपंचायतीला देऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांकडून गणेशमूर्ती गोळा करणार आहे. नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांकडे गणेशमूर्ती देवून नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. नगरपंचायतीने गणेशमूर्ती पर्यावरणपूरक पद्धतीने विसर्जनासाठी कृत्रिम हौद तयार करून त्या हौदात गणेशमूर्तींचे विसर्जन करणार आहे. नगराध्यक्षा ऍड. मीनल साठे म्हणाल्या, पाणी प्रदूषित होऊ नये म्हणून नगरपंचायतीने कृत्रिम हौद तयार केले आहेत. नागरिकांकडून मिळणाऱ्या गणेशमूर्ती या कृत्रिम हौदात विसर्जित करण्यात येणार आहेत. जास्तीत जास्त नागरिकांनी या उपक्रमाला सहकार्य करावे. गणेशमूर्ती गोळा करताना सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन करून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व काळजी घेण्यात येणार आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

