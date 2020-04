कुर्डू (ता. माढा, जि. सोलापूर) : लऊळ (ता. माढा) येथील झुंजारवस्ती येथे बिबट्यासदृश प्राण्याचा वावर वाढला असून आज सायंकाळी सहाच्या सुमारास मगरवस्ती येथे मंगल दगडू कदम या शेतातील काम उरकून घराकडे निघाल्या असता त्यांना समोर अचानक बिबट्यासदृश प्राणी दिसला. त्या घाबरून मोठ्याने ओरडल्याने तो प्राणी शंकर देविदास कदम यांच्या उसात गायब झाला.

दरम्यान, ही माहिती वस्तीत समजताच युवकांनी एकत्र येऊन उसाला वेढा घालून दगड फेकले. हा प्राणी बाहेर न आल्याने येथील परिसरातील पशुपालकात घबराटीचे वातावरण आहे. या घटनेची पाहणी करण्यासाठी मोहोळ येथे आलेल्या वनविभाग अधिकाऱ्यांनी निगराणीस दोन कर्मचारी ठेवले. मात्र, वरिष्ठ अधिकारी जाताच काही वेळाने निगराणीस थांबलेल्या कर्मचाऱ्यांनी येथून पोबारा केला.

दरम्यान, मी शेतातून काम उरकून जाताना माझ्या समोरूनच बिबट्यासदृश प्राण्याने दोन झेप घेतल्याने मी घाबरून गेले होते. यावेळी मोटार चालू करण्यासाठी गेलेला मुलगा पळत आल्याने तो प्राणी शेजार उसात गेल्याचे मंगल कदम यांनी सांगितले.

