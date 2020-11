दोषी अधिकारी, ठेकेदाराला अटक करा ! कुंभार घाट दुर्घटनाप्रकरणी महादेव कोळी समाजाचे आंदोलन 

पंढरपूर (सोलापूर) : दोषी अधिकारी आणि ठेकेदारास अटक झालीच पाहिजे, संबंधितांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, मृतांच्या वारसांना न्याय मिळालाच पाहिजे, अशा घोषणा देत कार्तिकी वारीनिमित्त श्री विठ्ठलाच्या शासकीय महापूजेस पंढरपूरला येत असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न कोळी समाजबांधवांनी केला. येथील कुंभार घाटालगतची भिंत कोसळून घडलेल्या दुर्घटनेत सहा जणांचा बळी जाऊन महिना-दीड महिना उलटून गेला आहे. तरी अद्याप या दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या दोषी अधिकारी आणि ठेकेदाराला अटक झालेली नाही. शासनाने मृतांच्या वारसांना जी मदत जाहीर केली त्याची संपूर्ण पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या महादेव कोळी समाजाने आज कुंभार घाटाजवळ दुर्घटना घडलेल्या ठिकाणी घोषणा देत आंदोलन केले. महर्षी वाल्मीकी संघाचे संस्थापक-अध्यक्ष गणेश अंकुशराव यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. या वेळी माजी नगराध्यक्ष बाबासाहेब अधटराव यांच्यासह समस्त कोळी समाजातील लोकांनी प्रशासन व शासनाविरुद्ध आक्रोश व्यक्त केला. या वेळी गणेश अंकुशराव म्हणाले, की या दुर्घटनेत बळी गेलेल्या मृतांच्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार हे आले होते. तेव्हा त्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनापैकी मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत मिळाली आहे; परंतु मृतांच्या वारसांना मंदिर समितीमध्ये नोकरीस घेणे, महापुरात वाहून गेलेली घरे पुन्हा नवीन ठिकाणी जागा उपलब्ध करून बांधून देऊ, ठेकेदार व अधिकाऱ्यांची तत्काळ चौकशी करून दोषींवर कठोर काररवाई करू, मृतांच्या वारसांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देऊ या आश्‍वासनांची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. याची दखल कार्तिकी वारीच्या महापूजेस आल्यास श्री. पवार यांनी करावी, अशी मागणी श्री. अंकुशराव यांनी केली. या वेळी पंढरपूरचे माजी नगराध्यक्ष बाबासाहेब अधटराव, गणेश अंकुशराव, सतीश नेहतराव, मारुती संगीतराव, अनिल अभंगराव, धनंजय कोताळकर, कुमार संगीतराव, श्रीमंत परचंडे, मोहन सावतराव, दत्तात्रय अधटराव, बाबासाहेब अभंगराव, सचिन अभंगराव, नितीन अभंगराव, दत्ता माने, अरुण कांबळे, नानासाहेब करकमकर, उमेश संगीतराव, चंद्रकांत अभंगराव, नितीन अधटराव, सूरज कांबळे, सोमनाथ अभंगराव, वैभव अभंगराव, रणजित कांबळे, अमर परचंडे, गणेश तारापुरकर, विनायक संगीतराव, संजय कोळी, अमर ननवरे, संतोष कोळी, राजू ननवरे, धीरज करकमकर, गणेश कोळी, प्रशांत शिरसट, सोमा कोळी आदी उपस्थित होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Mahadev Samaj demanded to arrest the culprit and officer and contractor in the Kumbhar Ghat accident case