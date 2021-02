वाळू माफियांची शिरजोरी ! कारवाई करण्यास गेलेल्या कोतवालाला दिली दमदाटी व जिवे ठार मारण्याची धमकी

मंगळवेढा (सोलापूर) : वाळू चोरांवर कारवाईसाठी गेलेल्या कोतवालास शिवीगाळ व दमदाटी करून शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी चौघांवर मंगळवेढा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी मारापूरचे मंडल अधिकारी उल्हास पोळके यांनी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली असून, त्यावरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माण नदीवरील महमदाबाद शे. (ता. मंगळवेढा) या परिसरात नदी पात्रातून अवैध वाळू उपसा होत असल्याची माहिती मिळाली असता, कोतवाल बसवेश्वर बुडबुडे यांनी फोनद्वारे मंडलाधिकारी उल्हास पोळके यांना कल्पना दिली. त्यानंतर मंडल अधिकारी व निवासी नायब तहसीलदार सुधाकर मागाडे हे घटनास्थळी दाखल झाले असता, त्या ठिकाणी वाळू चोर वाहन सोडून पळून गेले. कारवाईतील बिगर क्रमांकाचे वाहन नेत असताना अरुण मेटकरी, भैय्या ऊर्फ केशव मासाळ, परमेश्वर खरात, कर्नेश्वर खरात (सर्व रा. महमदाबाद शे.) हे तिथे आले व तुम्ही वाहन घेऊन जाऊ शकत नाही, असे म्हणाले. दरम्यान, वाळू परवान्याबाबत विचारणा केली असता त्यांच्याकडे वाळू उपशाचा कोणताही परवाना आढळून आला नाही. तेव्हा शासकीय कामात अडथळा आणू नका, असे सांगितले असता "तो पिकअप तुम्ही कसे घेऊन जाता ते बघतो' असे म्हणत कोतवालास जिवे मारण्याची धमकी देत शिवीगाळ केली तसेच धक्काबुक्की करून निघून गेले. दरम्यान, घटनास्थळी अडथळा निर्माण करतील म्हणून सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल बामणे हे घटनास्थळी मदतीला आले असता स्थानिक लोकांची मदत घेऊन वाहन पोलिस ठाण्यात आणून लावले. विना क्रमांकाचे पांढऱ्या रंगाचे पिकअप वाहन व त्यामध्ये असलेली वाळू असा एक लाख 43 हजारांचा ऐवज ताब्यात घेण्यात आला. माण नदीपात्रात वाळू माफियांचा हैदोस सुरू असून यावर कडक कारवाईची आवश्‍यकता आहे. वाळू माफियांनी महसूलच्या अधिकाऱ्यास दमदाटी व शिवीगाळ करत जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात गाव पातळीवरील राजकीय नेत्यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्याबाबतची मागणी यापूर्वी तलाठी संघटनेने केली होती. त्यांचा प्रस्ताव जिल्हा स्तरावरच प्रलंबित आहे, त्यामुळे वाळू चोरांवर कारवाई करताना महसूलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे कनिष्ठांचा बळी जाण्याची शक्‍यता आहे. वाळू माफियांवर करवाई करण्याबाबत महसूलच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची मानसिकता होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे वाळू माफिया माणच नव्हे तर इतर ठिकाणीही शिरजोर होऊ लागल्याने नदीकाठच्या परिसरात कार्यरत असलेल्या कोतवाल, तलाठी व मंडल अधिकारी यांना शस्त्र परवाना द्यावा, अशी मागणी यापूर्वी तलाठी संघटनेने केली आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: In Mahammadabad the sand mafia abused the Kotwal