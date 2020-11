संजय शिंदेंच्या पुढाकाराने एकटवली पदवीधर-शिक्षक आमदारकीसाठी "महाविकास'ची ताकद !

सोलापूर : राज्यात शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची महाविकास आघाडी सत्तेवर आली. त्यानंतर प्रथमच पुणे पदवीधर व शिक्षक आमदारकीसाठी तिन्ही पक्षांतील नेतेमंडळींना पदवीधरसाठी निवडणूक लढविणारे राष्ट्रवादीचे अरुण लाड तर शिक्षक आमदारकीसाठी कॉंग्रेसचे जयंत आसगावकर यांच्या प्रचारानिमित्त एकत्रित पाहायला मिळाले. दुसरीकडे, आतापर्यंतच्या प्रचारात न दिसलेल्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी रविवारी (ता. 29) शहरातील नगरसेवकांची बैठक घेतली. तर प्रचाराच्या शहरातील संस्था चालकांच्या भेटीही घेतल्या. महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचारानिमित्त आमदार प्रणिती शिंदे यांनी कॉंग्रेसचे नगरसेवक, ब्लॉक फ्रंटल पदाधिकाऱ्यांची कॉंग्रेस भवन येथे बैठक घेतली. या वेळी शहराध्यक्ष प्रकाश वाले, माजी महापौर संजय हेमगड्डी, नालिनी चंदेले, गटनेते चेतन नरोटे, नगरसेवक बाबा मिस्त्री, तौफिक हत्तुरे, विनोद भोसले, प्रवीण निकाळजे, फिरदोस पटेल, अनुराधा काटकर, परवीन इनामदार, युवक कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष अंबादास करगुळे, परिवहन सदस्य तिरुपती परकीपंडला, भारत जाधव, आदी उपस्थित होते. पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीसाठी माजी नगरसेवक दत्तू बंदपट्टे, मकबुल मोहोळकर, अनिल पल्ली, संजीवनी कुलकर्णी, जगदेवी नवले, महादेवी अलकुंटे, अरुण साठे, सुरेश तोडकरी, केशव इंगळे, हाजीमलंग नदाफ, शौकत पठाण, श्रीधर काटकर, राहुल बोळकोटे, चक्रपाणी गज्जम, पुरुषोत्तम श्रीगादी, अनिल मस्के, मल्लिनाथ सोलापुरे, विवेक कन्ना, संतोष अट्टेलूर, राजाभाऊ महाडिक, सुनील व्हटकर, संजय भंडारे, पवन गायकवाड, शशिकांत जाधव, शाहू सलगर, प्रमिला तुपलवंडे आदी उपस्थित होते. संजय शिंदेंचा पुढाकार अन्‌ महाविकासची घडी

पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारासंघाच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी आमदार संजय शिंदे हे मागील काही दिवसांपासून शहरात लक्ष देत आहेत. रविवारी आमदार प्रणिती शिंदे, माजी आमदार दिलीप माने, शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष पुरुषोत्तम बरडे, महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते महेश कोठे, शहराध्यक्ष गुरुशांत धुत्तरगावकर, राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष भारत जाधव, कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रकाश वाले, राष्ट्रवादी कार्याध्यक्ष संतोष पवार, कॉंग्रेसचे कार्याध्यक्ष संजय हेमगड्डी, गटनेते चेतन नरोटे, राष्ट्रवादीचे गटनेते किसन जाधव, राष्ट्रवादीचे युवक अध्यक्ष जुबेर बागवान यांनी धर्मराज काडादी, ए. जी. कुंभार, माजी आमदार निर्मला ठोकळ यांच्या निवासस्थानी भेटी दिल्या. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

