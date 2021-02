कोरोनाविरुद्ध उतरले तहसीलदार मैदानात ! विनामास्क फिरणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई; मोफत मास्कही वाटप

महूद (सोलापूर) : कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याचा धोका निर्माण झाला असतानाही, नागरिकांमध्ये याचे अजूनही गांभीर्य दिसून येत नाही. यासाठी सांगोल्याचे तहसीलदार अभिजित पाटील यांनी स्वतः महूदला भेट देऊन विनामास्क फिरणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली. या वेळी सुमारे दहा हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला, तर शासनाच्या वतीने मोफत मास्कचेही वाटप करण्यात आले. तहसीलदार अभिजित पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली महूद (ता. सांगोला) येथे महसूल प्रशासनाच्या वतीने विनामास्क फिरणारे मोटारसायकल चालक, दुकानदार, विक्रेते यांच्यावर कारवाई केली. यामध्ये सुमारे दहा हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. विनामास्क फिरणाऱ्यांना प्रत्येकी शंभर रुपयांचा दंड करण्यात आला व त्यांना मास्कही देण्यात आले. ही कारवाई महूद येथील मुख्य चौक, प्राथमिक शाळा परिसर, ग्रामपंचायत कार्यालय, जुनी बाजारपेठ आदी भागात करण्यात आली. तहसीलदार पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंडलाधिकारी दिनेश भडंगे, तलाठी गणेश भुजबळ, पोलिस कर्मचारी गणेश तनमोर, पोलिस पाटील प्रभाकर कांबळे, श्री. मेटकरी यांनी ही कारवाई केली. या वेळी तहसीलदारांनी नागरिकांशी संवाद साधताना, कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता नागरिकांनी घरातून बाहेर पडताना मास्क वापरले पाहिजेत. शारीरिक अंतर पाळले पाहिजे. दुकानदारांनी, व्यापाऱ्यांनी तसेच प्रत्येक नागरिकांनी मास्क वापरावा. व्यापाऱ्यांनी तसेच इतर व्यावसायिकांनी दुकानासमोर चौकोनी पट्टे आखावेत. मंगल कार्यालय व लग्न समारंभ या ठिकाणी गर्दी करू नये. लोकांनी प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे व कोरोनापासून आपले व आपल्या कुटुंबाचे संरक्षण करावे, असे आवाहन केले महूद हा कोरोनाचा हॉटस्पॉट ठरला होता. त्यामुळे कोरोनाचा उद्रेक टाळण्यासाठी प्रत्येकाने नियम पाळले पहिजेत. सध्या दंडात्मक कारवाई केली जात असून यापुढे जो कोणी नियमांचे पालन करणार नाही, त्याच्यावर कठोर कारवाई करून गुन्हा दाखल केला जाईल.

- अभिजित पाटील,

तहसीलदार सांगोला संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

