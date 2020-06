बारदान्या अभावी रखडली सोलापूर जिल्ह्यातील मका खरेदी 

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील मका उत्पादक शेतकरी सध्या विचित्र कचाट्यात सापडला आहे. 2019-20 या रब्बी हंगामातील मका आधारभूत खरेदी योजनेतून हमी भावाने खरेदी करण्याचा निर्णयही झाला आहे. खरेदी केलेली मका पोत्यात साठवून ठेवण्यासाठी बारदानाच शिल्लक नसल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील मका खरेदी सुरु झाली नाही. तब्बल एक महिना झाला तरीही बारदाना उपलब्ध होत नसल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची मका खरेदी रखडली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील अकलूज, नातेपुते (ता. माळशिरस), पंढरपूर, अनगर (ता. मोहोळ), मंगळवेढा आणि माळकवठे (ता. दक्षिण सोलापूर) येथून हमी शेतकऱ्यांकडून एक हजार 760 रुपये क्विंटल हमीभावाने मका खरेदी करण्याचा निर्णय झाला आहे. एकरी 9 क्विंटल 36 किलो या प्रमाणे शेतकऱ्यांकडून मका खरेदी केली जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांना मका विकायची आहे त्यांनी ऑनलाइन नाव नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. अकलूज येथील केंद्रासाठी 785, नातेपुते केंद्रासाठी 129, पंढरपूर केंद्रासाठी 166, अनगर केंद्रासाठी 77, मंगळवेढा केंद्रासाठी 43 तर माळकवठे केंद्रासाठी 61 अशा तब्बल 961 शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. नोंदणी झाली परंतु प्रत्यक्ष मका खरेदी केव्हा होणार? या प्रश्‍नाने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण केली आहे. खासगी व्यापाऱ्यांकडे मका हजार ते बाराशे रुपये दराने विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. सध्या पावसाचे दिवस असल्याने पावसामध्ये मका भिजणार तर नाही ना? याचीच धास्ती शेतकऱ्यांना लागली आहे. 11 मे पासून प्रत्यक्ष मका खरेदीला सुरवात करुन 20 जूनपर्यंत मका खरेदीची प्रक्रिया संपविण्याचे शासनाचे नियोजन होते. बारदानाच उपलब्ध न झाल्याने मका खरेदीलाच अद्याप प्रारंभ झालेला नाही.

Web Title: Maize purchase in Solapur district delayed due to lack of bags