ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करा, एक लाख रुपये बक्षीस मिळवा ! अभिजित पाटलांचा नवीन्यपूर्ण उपक्रम 

पंढरपूर (सोलापूर) : कोरोनाचा फैलाव वाढू नये व कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या ग्रामपंचायतीला आर्थिक झळ लागू नये यासाठी डीव्हीपी उद्योग समूहाचे प्रमुख अभिजित पाटील यांच्या वतीने पंढरपूर तालुक्‍यात ज्या ग्रामपंचायत बिनविरोध होतील त्यांना एक लाख रुपयांचे बक्षीस म्हणून देण्याची नावीन्यपूर्ण संकल्पना जाहीर केली आहे. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच अशा पद्धतीची संकल्पना पुढे आली आहे. कोरोनामुळे पंढरपूर तालुक्‍याची खूप मोठी हानी झाली आहे. अजूनही कोरोनाचा धोका संपला नाही. जनसामान्यांना कोरोनाचा व अतिवृष्टीचा मानसिक आणि आर्थिक फटका बसल्याने त्यांचे जीवन विस्कळित झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या 23 तारखेपासून ग्रामपंचायतचे नॉमिनेशन फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. 15 जानेवारी रोजी मतदान व 18 जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. या कालावधीत कोरोनाचा फैलाव वाढू नये व कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या ग्रामपंचायतीला आर्थिक झळ लागू नये यासाठी अभिजित पाटील यांनी पंढरपूर तालुक्‍यासाठी ही संकल्पना मांडली आहे. पंढरपूर तालुक्‍यात ज्या ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया बिनविरोध होईल, त्यांना श्री. पाटील यांच्या वतीने एक लाख रुपये बक्षीस म्हणून देण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे पंढरपूर तालुका राज्यासमोर एक आदर्श निर्माण करेल

या काळामध्ये आपण ग्रामपंचायतीमध्ये आपल्या गावातील वाद - विवाद, गट - तट बाजूला ठेवत ग्रामपंचायत बिनविरोध करावी. गावातील होतकरू, निर्व्यसनी, योजनांची माहिती असणाऱ्या तरुणांनी व सर्व ज्येष्ठांनी आपल्या गावासाठी सहभागी व्हावे. यातूनच गावाचा विकास होण्यासाठी हातभार लागेल. राज्यामध्ये शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष या तीन टोकाच्या विचारांच्या तीन पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले. टोकाच्या विचारांचे तीन पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करू शकतात, त्या पद्धतीने गावाच्या विकासासाठी गावामध्ये आपली ग्रामपंचायत बिनविरोध करता येऊ शकेल, असा विचार करून सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. या उपक्रमामुळे पंढरपूर तालुका राज्यासमोर एक आदर्श निर्माण करेल, असा विश्वास अभिजित पाटील यांनी व्यक्त केला. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Make Gram Panchayat election uncontested and get a prize of one lakh rupees