सोलापूरः येथील श्री सिध्देश्‍वर शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षपदी मल्लिकार्जून बाबुराव कावळे यांची निवड करण्यात आली आहे.

श्री सिध्देश्‍वर शिक्षण मंडळाच्या विश्‍वस्त मंडळाची विशेष सभा आज संस्थेच्या कार्यालयात घेण्यात आली. यावळशी संस्थेचे उपाध्यक्ष ऍड.एस.आर.पाटील यांनी अध्यक्षपदासाठी मल्लिकार्जून कावळे यांचे नाव सुचवले. त्यास राजेंद्र मायनाळ यांनी अनुमोदन दिले. ही निवड बिनविरोध झाली. मल्लिकार्जून कावळे हे 1991 पासून संस्तेचे संस्थापक उपाध्यक्ष म्हणून या संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत. संस्थेच्या वतीने भरवण्यात येणाऱ्या कॉलेज ऑफ आर्किटेक्‍चर, बटरफ्लाय इंग्लिश मिडियम स्कूल व विश्‍वकर्मा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी या शैक्षणिक उपक्रमामध्ये ते कार्यरत आहेत.

या सभेसाठी मावळते अध्यक्ष प्रा. गंगाधर कुमठेकर, उपाध्यक्ष एस.आर.पाटील, संस्थेचे सचिव डॉ. शशिकांत हलकुडे, सहसचिव अनिल सिंदगी, खजिनदार बी.एस.बिराजदार, विश्‍वस्त शंकर पाटील, शरद नागांबकर, वैजनाथ देवणीकर, प्रभुदेव तोंडारे, गजानन धरणे, धनेश स्वामी, सिध्देश्‍वर मुनाळे, राजेंद्र मायनळ उपस्थित होते.



Web Title: Mallikarjun Kavale as the Chairman of the Board of Education on Siddheshwar