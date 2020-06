कोरोना संपुष्टात आणूनच लग्न करण्याचा निर्धार; स्वॅब तपासणी करणाऱ्या मल्लिकार्जुन यांनी कर्तव्यासाठी लग्न ढकलले पुढे...

अक्कलकोट (सोलापूर) : जेऊर (ता. अक्कलकोट) येथील मल्लिकार्जुन नीलकंठ झंप्पा हे सोलापुरातील डॉ. व्ही. एम. मेडिकल कॉलेजमध्ये मागील दोन महिन्यांपासून कोविड १९ आजाराचे स्वॅब तपासणीचे काम करीत आहे. त्यांचे २४ मे ला लग्न होणार होते. पण कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने आणि लग्नामुळे स्वॅब तपासणी कामात योगदान देता येणार नाही, असे वाटल्याने त्यांने आपले लग्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिंदगी (जि. विजयपूर) येथील श्रुती कडकोळ यांच्याशी मल्लिकार्जुन यांचे जमलेले नियोजित लग्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. अगोदर सोलापूरला सुरू असलेला गंभीर आजार पूर्णपणे घालवून दिवाळीनंतर लग्न करण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. सोलापूर महापालिकेच्या आरोग्य विभागात मागील सहा वर्षांपासून प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाचे काम करणारे मल्लिकार्जुन हा २७ मार्चपासून सोलापुरात डॉ. व्ही. एम मेडिकल कॉलेज (व्हीआरडीएल) येथे कोरोना आजाराचे स्वॅब तपासणी केंद्र सुरू झाल्यापासून सेवेत रुजू झाला आहे. तेथे तो थ्रोट आणि नोझल स्वॅब तपासणीचे काम करीत आहे. त्यास आवश्यक ते पीपीई किट व इतर सुरक्षा वापरून आता दररोज स्वॅब तपासणी करत असल्यांचे त्यांनी सांगितले. पेशंटचे नमुने तपासणीसाठी आल्यानंतर त्याची काळजीपूर्वक तपासणी करण्याचे काम ते करीत आहे. दरम्यानच्या काळात त्यांचे पूर्वीच ठरलेले लग्न कोरोना काळात अडथळा येईल असे वाटल्याने ते दिवाळीपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला वा आपल्या कर्तव्यला महत्त्व दिले आहे. स्वतःच्या लग्नापेक्षा कर्तव्य श्रेष्ठ समजून त्याने कुटुंबियांबरोबर चर्चा करून हा निर्णय घेतला आहे.

Web Title: Mallikarjun who is investigating the corona swab postponed the marriage for duty