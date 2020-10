माळशिरस पोलिसांची मोठी कामगिरी ! अट्टल गुन्हेगारांकडून आठ मोटारसायकली व 20 तोळे सोने हस्तगत

नातेपुते (सोलापूर) : वृद्ध दाम्पत्यास चाकूचा धाक दाखवून लुटणारी टोळी तसेच विविध ठिकाणी चोरी, घरफोडी, मोटारसायकल चोरी करणारी अट्टल टोळी माळशिरस पोलिसांनी जेरबंद केली आहे. माळशिरस तालुक्‍यातील जाधववाडी येथील घनश्‍याम रामचंद्र जाधव (वय 79) यांच्या घरी 15 सप्टेंबर 2020 रोजी मध्यरात्रीनंतर घरफोडी झाली होती. तपास करीत असता सूरज दुर्योधन काळे (वय 27, रा. माळशिरस), सूरज कुंडलिक जाधव (वय 20, रा. जाधववाडी) यांनी वरील चोऱ्या केल्या आहेत. वरील चोरीचा तपास करीत असता माळशिरस पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक विश्वंभर गोल्डे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शशिकांत शेळके, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हुंडाळकर, पोलिस नाईक सचिन हेंबाडे, समाधान शेंडगे, सोमनाथ माने, दत्तात्रय खरात, अमोल बकाल, राहुल रूपनवर, शहाजी मोटे, प्रणय शिंदे, गणेश गायकवाड, सचिन डुबल, सुशील साळुंखे, सैफ अन्सारी, अन्वर आतार, सायबर शाखा स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे मनोहर माने, विजयकुमार भरणे, रवी माने, आसिफ शेख, सचिन गायकवाड, केशव पवार यांनी पोलिस अधीक्षक तेजस्विनी सातपुते, अप्पर पोलिस अधीक्षक अतुल झेंडे, उपविभागीय पोलिस अधीक्षक नीरज राजगुरू, स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरुण सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरील आरोपींना अटक केली आहे. या आरोपींकडून आठ मोटारसायकली व पुणे जिल्ह्यात दरोडा टाकून लुटलेले 20 तोळे सोने असा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. हे सोने नातेपुते येथील अपूर्व ज्वेलर्स या सराफास विकले होते. त्या सराफालाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या आरोपींनी विविध गुन्हे केले असल्याचे कबूल केले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Malshiras police seized eight motorcycles and 200 gram gold from the notorious criminals