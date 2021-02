तुझे चारित्र्य शुध्द असेल तर काढ उकळत्या तेलातून नाणे ! या नराधमाने घेतली पत्नीची सत्त्वपरीक्षा

सोलापूर : उकळत्या तेलातून नाणे काढून चारित्र्य शुध्द असल्याची परीक्षा घेणाऱ्या पतीविरुध्द शुन्य नंबरने गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. तर त्या महिलेच्या आरोपावरुन ज्या दोघांनी तिच्यावर अत्याचार केला, त्या दोघांविरुध्दही गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरु असल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली. शुन्य क्रमाकांवर गुन्हा दाखल करुन तो उस्मानाबाद (परांडा) पोलिसांकडे पाठविला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. चारित्र्याची अशी घेतली जाते परीक्षा

पारधी समाजात चारित्र्यता सिध्द करण्याची अघोरी प्रथा आहे. त्यात चुलीवर खाद्यतेल उकळायला ठेवले जाते. त्यानंतर तेल उकळायला लागल्यानंतर त्यात नाणे टाकले जाते. उकळत्या तेलातून नाणे काढताना हात भाजल्यास चारित्र्यहीन तर हात न भाजल्यास चारित्र्य संपन्न समजले जाते. अशीच परीक्षा परांड्यातील (जि. उस्मानाबाद) येथील एका महिलेला द्यावी लागली. त्यात तिचा हात भाजला आणि त्यानंतर त्या महिलेने पोलिसांत धाव घेतली. त्यानंतर पतीला जेलमध्ये टाकण्याची धमकी देऊन परांडा पोलिस ठाण्यातील एका कर्मचाऱ्याने अत्याचार केल्याचा आरोप त्या महिलेने केला आहे. त्या महिलेचा व्हिडिओदेखील सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. दरम्यान, अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या पुढाकारातून त्या महिलेसह काहीजणांनी सोलापूरच्या पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांच्याकडे धाव घेतली. परांड्यातील एका पारधी कुटुंबातील महिलेच्या पतीने तिच्या चारित्र्यावर संशय घेतला. त्यानंतर घरासमोरील चुलीवर कढई ठेवून त्यात तेल ओतले. तेल उकळल्यानंतर त्यात नाणे टाकले आणि ते काढायला सांगितले. नाणे काढताना त्या महिलेचा हात भाजला. त्या महिलेने पतीविरोधात परांडा पोलिसांत धाव घेतली. मात्र, त्यावेळी पोलिस ठाण्यातील एका कर्मचाऱ्याने पतीला जेलमध्ये टाकण्याची धमकी देऊन चार-पाच दिवस अत्याचार केल्याचा आरोप त्या महिलेने केला. गावातील एका तरुणानेही अत्याचार केल्याचे त्या महिलेने पोलिसांना सांगितले. अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून त्या महिलेने सोलापूर पोलिस अधीक्षक कार्यालय गाठले. त्यानंतर घटनेचे गांभीर्य पाहून पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी त्या महिलेचा पती आणि अत्याचार करणाऱ्या त्या दोघांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आपल्या कर्मचाऱ्यांना दिले. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरु झाले आहे.

Web Title: A man from Osmanabad took his wife's 'Ashi' exam, doubting her character! The woman was tortured by a police officer