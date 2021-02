मंगळवेढा (सोलापूर) : महाराजस्व अभियानातील फेरफार अदालत मोहिमे अंतर्गत 1 ते 10 फेब्रुवारी या कालावधीत तालुक्‍यातील सात महसूल मंडळातील 962 विविध प्रकारच्या नोंदी ऑनलाइन निर्गतीत मंगळवेढा तहसीलचा पुणे विभागात पहिला क्रमांक आल्याची माहिती तहसीलदार स्वप्नील रावडे यांनी दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तालुका स्तरावर या मोहिमे अंतर्गत 1 ते 10 फेब्रुवारी या कालावधीत खरेदी-विक्री नोंदी, आदेश नोंदी, हक्कसोड नोंदी अशा विविध एक हजार नोंदी निर्गत करण्याचे तालुक्‍याला उद्दिष्ट दिले. मरवडे, मंगळवेढा, बोराळे, हुलजंती, आंधळगाव, भोसे, मारापूर या मंडलात भीमा, माण या नद्यांसह उजनी कालवा, शिरनांदगी, डोंगरगाव, मारोळी, लवंगी, तळसंगी, पडोळकरवाडी या मध्यम प्रकल्पांमुळे बागायती क्षेत्रात वाढ झाली. त्यामुळे अलीकडच्या काळात उसाबरोबर द्राक्ष, डाळिंब, पेरू, सीताफळ, केळी, लिंबू या फळबागांचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले. त्यामुळे विविध आर्थिक अडचणी सोडविण्यासाठी बॅंक कर्ज प्रकरण, जमीन खरेदी- विक्री मॉरगेज या व्यवहारांच्या माध्यमातून केलेल्या नोंदी निर्गतीसाठी मंडलाधिकारी तलाठी यांच्या सहकार्याने विविध नोंदी निर्गतीचे काम गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू आहे. वरिष्ठ कार्यालयाने दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करत पुणे विभागात फेरफार नोंदी निर्गत करण्यात मंगळवेढ्याचा प्रथम क्रमांक आला असला तरी दररोजच्या व्यवहारामुळे नोंदी वाढतच आहेत. त्या नोंदींची निर्गती होऊ लागल्याने सध्या 234 प्रलंबित नोंदी आहेत. फेरफार नोंदी निर्गतीसाठी निवासी नायब तहसीलदार सुधाकर मागाडे, मंडल अधिकारी उल्हास पोळके, सोमनाथ जाधव, राजू बनसोडे, सी. एन. घाडगे, नागन्नाथ जोध यांच्यासह तलाठ्यांनी प्रयत्न केले. महाराजस्व अभियानातील फेरफार अदालत मोहिमे अंतर्गत 1 ते 10 फेब्रुवारी या कालावधीत तालुक्‍यातील सात महसूल मंडळातील 962 विविध प्रकारच्या नोंदी प्रमाणित करून महसूल कर्मचाऱ्यांनी चांगले योगदान देत तालुक्‍याचे नाव पुणे विभागात चमकावले.

- उदयसिंह भोसले,

उपविभागीय अधिकारी संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

