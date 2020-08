प्रवेश नियामक मंडळाचे विद्यापीठास आदेश! "मंगळवेढेकर'च्या विद्यार्थ्यांना मिळणार निकाल

सोलापूर : परीक्षा देऊनही चार वर्षांपासून निकालाची प्रतीक्षा करणाऱ्या के. पी. मंगळवेढेकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट करिअर डेव्हलपमेंट ऍण्ड रिसर्च, पुणे या महाविद्यालयातील एमबीएच्या 35 विद्यार्थ्यांना आता त्यांचा निकाल हाती मिळणार आहे. राज्याच्या प्रवेश नियामक प्राधिकरणाने तसे आदेश पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठास दिले आहेत. मंगळवेढेकर इन्स्टिट्यूटने विद्यार्थ्यांना एमबीएला प्रवेश दिला. मात्र, त्यांची पात्रता आणि मान्यताच घेतली नव्हती. त्यामुळे 2016-17 आणि 2017-18 या दोन वर्षातील विद्यार्थ्यांना पहिल्या तीन सेमिस्टरचा निकाल देण्यात आला. त्यानंतर अंतिम सत्राचा निकाल देण्यापूर्वी विद्यापीठाने या विद्यार्थ्यांची मान्यता आणि पात्रता अपूर्ण असल्याचे कारण देत निकाल प्रलंबित ठेवला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी संबंधित संस्थेत गोंधळ घातला. विद्यापीठातही त्यांनी धाव घेतली, मात्र तोडगा निघाला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर मंगळवेढेकर इन्स्टिट्यूटने विद्यार्थ्यांना प्रोव्हिजनल गुणपत्रिका दिली. परंतु, संस्थेने प्रवेश नियामक मंडळाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची मान्यता मिळविली. त्यामुळे आता या विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पाठपुराव्याला मिळाले यश

मंगळवेढेकर इन्स्टिट्यूटमधील एमबीए अभ्यासक्रमाच्या 35 विद्यार्थ्यांचा अंतिम सत्राचा निकाल पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाने राखून ठेवला होता. या विद्यार्थ्यांची पात्रता अपूर्ण असून त्यांना मान्यता नाही, असे विद्यापीठाचे म्हणणे होते. त्यावर प्रवेश नियामक मंडळाने निर्णय देत निकाल देण्याचे आदेश विद्यापीठाला दिले आहेत. त्यासाठी संस्थेतर्फे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला.

- मिहीर देसाई, विश्‍वस्त, मंगळवेढेकर शिक्षण प्रसारक मंडळी, पुणे प्रवेश नियामक मंडळाच्या आदेशानुसार होईल कार्यवाही

सोलापुरातील मंगळवेढेकर इन्स्टिट्यूटमधील एमबीएच्या काही विद्यार्थ्यांची पात्रता अपूर्ण होती. त्यांना मान्यता नसतानाही विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून पहिल्या तीन सत्राचे निकाल दिले. मात्र, पात्रता पूर्ण करुन अंतिम सत्राचा निकाल घ्यावा, असे विद्यापीठाने संस्थेला स्पष्ट केले होते. आता प्रवेश नियामक प्राधिकरणाने जे आदेश दिले, त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल.

- श्रेणिक शहा, परीक्षा नियंत्रक, पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ

