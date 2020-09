रुग्ण बरे होण्याचा वाढला टक्का ! मंगळवेढ्यात पाच दिवसांमध्ये 310 रुग्ण झाले कोरोनामुक्त

मंगळवेढा (सोलापूर) : राज्यामध्ये कोरोनाचा कहर वाढत असताना मंगळवेढ्यात मात्र या पाच दिवसांमध्ये तब्बल 310 रुग्ण बरे झाल्यामुळे तालुक्‍यामध्ये रुग्ण बरे होण्याचा टक्का वाढला आहे. पाच दिवसांमध्ये अनुक्रमे 64, 58, 67, 58, 63 असे प्रतिदिन रुग्ण बरे झाल्यामुळे ही घटना तालुक्‍यासाठी आशादायक ठरणारी आहे. तालुक्‍यामध्ये 132 रुग्णांची रॅपिड अँटिजेन टेस्ट घेण्यात आले. यामध्ये 17 रुग्ण पॉझिटिव्ह आले. सोलापूरला पाठवलेल्या रुग्णांमध्ये तीन रुग्ण पॉझिटिव्ह आले आहेत. काल (सोमवारी) दिवसभरात मंगळवेढा 8, दामाजीनगर 2, लक्ष्मी दहिवडी 2, ब्रह्मपुरी 1, भोसे 2, बोराळे 1 तर मल्लेवाडीत एकजण पॉझिटिव्ह आढळून आला. तालुक्‍यामध्ये 1151 रुग्ण झाले असून 773 रुग्णांना बरे झाल्यामुळे घरी पाठवण्यात आले आहे. 355 रग्ण सध्या कोव्हिड सेंटरमध्ये उपचार घेत आहेत तर 23 रुग्णांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. तालुक्‍यामध्ये वैद्यकीय क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत, अशा परिस्थितीत उपलब्ध मनुष्यबळाच्या आधारे कोरोनाविरुद्ध लढा देण्याचे काम सुरू आहे. असे असताना जिल्ह्यातील रुग्ण बरे होण्याची संख्या विचारात घेता, हे चित्र तालुक्‍यासाठी आशादायक आहे. सध्या "माझे कुटुंब - माझी जबाबदारी' या मोहिमेतील कुटुंब सर्वेक्षणाचे काम आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आरोग्य सेवक, सेविका यांच्या माध्यमातून युद्धपातळीवर सुरू आहे. तर कोव्हिड सेंटरमध्ये दाखल रुग्णांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने पतंजली योग समितीच्या माध्यमातून योग शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: In Mangalwedha 310 corona patients were cured in five days