म्हणून यंदा गावरान आंबा बाजारात कमीच आला 

केतूर (सोलापूर) : हंगाम अंतिम टप्प्यात आल्यावर दरवर्षी गावरान आंब्याची आवक सुरू होते. परंतु गतवर्षी वारंवार बदलणाऱ्या लहरी हवामानामुळे व कमी प्रमाणात पडलेल्या थंडीमुळे झाडांना कमी प्रमाणात आलेला मोहोर या सर्वांचा फटका गावरान आंब्याला बसला आहे. किरकोळ बाजारात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर दिसणारा गावरान आंबा यंदा मात्र दिसत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गावरान आंब्याचा दरवळणारा सुवास यावेळेस गायब झाला आहे.

दरवर्षी या हंगामात बाजारात गावरान आंबा दाखल होत असतो. परंतु यावर्षी मोठ्या प्रमाणावर वातावरण बदलाचा फटका आंब्याला बसला. अपेक्षित मोहोर आलाच नाही, त्यामुळे फळधारणा झाली नाही. त्यातच मध्यंतरी झालेल्या वादळी वाऱ्याने आहे तो मोहर पडल्याने नुकसान झाले. त्यामुळे या हंगामात नागरिकांना मात्र गावरान आंब्याच्या सुवासाला मुकावे लागले आहे. बाळासाहेब कोकणे म्हणाले, गतवर्षी पाऊस डिसेंबरपर्यंत लावल्यानेकमी प्रमाणात थंडी पडली त्यामुळे शहरांना अल्पप्रमाणात मोहराला काही झाडांना मोहर आला नाही आलेल्या झाडांनातरीही मध्यंतरी झालेल्या वादळी वारा पडून नुकसान झाले व्यापारी अजित शेख म्हणाले, दरवर्षी मेच्या शेवटच्या आठवड्यात गावावरान आंब्याची आवक होते.गावरान आंब्याला घरगुती ग्राहकांकडून मोठी मागणी असते परंतु,यावर्षी गावरान आंबा अतिशय अल्प प्रमाणात बाजारात आला होता.

Web Title: Mango inflow in Solapur district is low this year